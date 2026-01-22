Ключевые моменты:

Сегодня, 22 января 2026, в Одессе продолжают курсировать социальные автобусы вместо электротранспорта.

Проезд в социальных автобусах для одесситов бесплатный.

С сегодняшнего дня внесены изменения в работу автобусного маршрута «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная».

В Одессе продолжает работу Информационный центр, где можно узнать графики движения социального транспорта, а также оставить жалобы или предложения.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, с сегодняшнего дня, 22 января, внесены изменения в работу маршрута «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»:

Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12): 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Схемы движения других маршрутов и их расписание вы можете узнать в материале «Одесской жизни»: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи

Кроме того, в Одессе продолжает работу Информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения и времени работы автобусов. Телефоны Центра:

048 7 886 886

048 717 54 54

094 921 98 86

Также по указанным номерам принимаются жалобы и предложения по работе социальных маршрутов. Диспетчеры инфоцентра работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 часов.

