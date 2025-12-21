Ключевые моменты:

Геомагнитное поле 21 декабря будет спокойным, вероятность небольшого шторма — всего 5%.

Магнитные бури 21 декабря: прогноз и влияние

Согласно наблюдениям, за последние 24 часа Солнце проявляло низкую активность. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Прогнозируемая вероятность небольшого геомагнитного шторма — около 5%. Также отмечается низкая вероятность вспышек М-класса.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 21 декабря ожидается солнечная активность с К-индексом 2 — это зеленый уровень, который соответствует слабым и безопасным магнитным колебаниям.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Заряженные частицы достигают магнитосферы Земли и вызывают колебания, которые ученые фиксируют с помощью К-индекса.

К-индекс 1–4 — слабые колебания, часто незаметны для людей.

К-индекс 5 и выше — бури красного уровня, которые могут влиять на самочувствие и работу связи.

При К-индексе 7–8 возможны полярные сияния.

Из-за изменений в атмосферном давлении некоторые люди могут отмечать головную боль, усталость или раздражительность. Специальных лекарств не существует, но обычные средства помогают справиться с симптомами.

Как помочь организму во время магнитных возмущений

Соблюдайте режим дня и питания, высыпайтесь.

Исключите жирное, острое, соленое, алкоголь; уменьшите кофеин.

Пейте больше воды и травяных чаев.

Больше гуляйте, особенно на природе, но избегайте прямого солнца.

Легкая физическая активность улучшит состояние.

Минимизируйте стресс и конфликты.

Людям с хроническими болезнями стоит быть особенно аккуратными и иметь необходимые лекарства под рукой.

