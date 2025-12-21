Ключевые моменты:
- Геомагнитное поле 21 декабря будет спокойным, вероятность небольшого шторма — всего 5%.
Магнитные бури 21 декабря: прогноз и влияние
Согласно наблюдениям, за последние 24 часа Солнце проявляло низкую активность. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным. Прогнозируемая вероятность небольшого геомагнитного шторма — около 5%. Также отмечается низкая вероятность вспышек М-класса.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 21 декабря ожидается солнечная активность с К-индексом 2 — это зеленый уровень, который соответствует слабым и безопасным магнитным колебаниям.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Заряженные частицы достигают магнитосферы Земли и вызывают колебания, которые ученые фиксируют с помощью К-индекса.
- К-индекс 1–4 — слабые колебания, часто незаметны для людей.
- К-индекс 5 и выше — бури красного уровня, которые могут влиять на самочувствие и работу связи.
- При К-индексе 7–8 возможны полярные сияния.
Из-за изменений в атмосферном давлении некоторые люди могут отмечать головную боль, усталость или раздражительность. Специальных лекарств не существует, но обычные средства помогают справиться с симптомами.
Как помочь организму во время магнитных возмущений
- Соблюдайте режим дня и питания, высыпайтесь.
- Исключите жирное, острое, соленое, алкоголь; уменьшите кофеин.
- Пейте больше воды и травяных чаев.
- Больше гуляйте, особенно на природе, но избегайте прямого солнца.
- Легкая физическая активность улучшит состояние.
- Минимизируйте стресс и конфликты.
- Людям с хроническими болезнями стоит быть особенно аккуратными и иметь необходимые лекарства под рукой.
