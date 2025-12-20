Ключевые моменты:
- В Одессе и области ночью и утром ожидается туман.
- День пройдет без осадков, с облачной погодой.
- Температура воздуха – от +3°С ночью до +7°С днем.
- Видимость на автодорогах составит 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 21 декабря
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 декабря
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
