Одесский Дом Руссова в тумане

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области ночью и утром ожидается туман.
  • День пройдет без осадков, с облачной погодой.
  • Температура воздуха – от +3°С ночью до +7°С днем.
  • Видимость на автодорогах составит 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Напомним, «Укрзалізниця» назначила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева

Прогноз погоды в Одесской области на 13 декабря

По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Читайте также: Зеленский анонсировал перезагрузку ПВО на Одесщине и замену командующего ПВК «Юг».

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме