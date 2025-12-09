Ключевые моменты:

Вывозя бойцов на ротацию, погиб старший сержант Сергей Березовский, командир артиллерийского взвода 40-й бригады.

Сергей был опытным артиллеристом, отмеченным государственными наградами, и искренне поддерживал земляков и побратимов на фронте.

Парень из села стал одним из «богов войны»

С началом полномасштабной войны Сергей сразу пешком отправился в ближайший военкомат, чтобы как можно быстрее встать в строй.

Родом из поселка Врадиевка Николаевской области, в 2007 году он прошел армейскую подготовку, а после сержантских курсов подписал контракт с ВСУ.

В мирной жизни Сергей Березовский работал на строительстве одесских высоток, в Троицком лесничестве, дальнобойщиком и заготовителем молока.

С февраля 2022-го стал добровольцем и был очень рад, когда попал в боевые ряды «богов войны» — артиллеристов.

За время войны парень дослужился до командира артиллерийского взвода и стал умелым командиром расчета британских гаубиц. Эти артиллерийские системы стали первыми натовскими орудиями, которые Украина получила после полномасштабного вторжения России.

За ратное мастерство, проявленное в боях с оккупантами, Сергей Березовский имел многочисленные награды, в том числе президентскую «За оборону Украины».

Расписывались с любимой под звуки канонады

Жена Сергея — троицчанка Дарина — рассказала, что их искренняя любовь вспыхнула еще в 2010 году. Но брак молодые зарегистрировали только в июле 2022-го, в городе Лозовая на Харьковщине. Их расписывали под звуки вражеской канонады.

Несколько раз воин выбирался в краткосрочный отпуск, чтобы навестить в Троицком жену и отца Григория, которого перевез в село.

Троицкий волонтер Александр Славинский рассказал, что дома молодой мужчина не мог спокойно сидеть и постоянно звонил ребятам, которых оберегал на войне, чтобы узнать, все ли у них в порядке.

– Подразделению Сергея мы передали две машины, тепловизор и много необходимого, как и многим нашим землякам-защитникам, – добавил Александр. – Он, кстати, пополнял наш музей Дома народного творчества военными артефактами.

За многолетнюю поддержку 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ее командование отметило агрария Александра Бондаренко (хозяйство «Шевченко»), предпринимателя Сергея Улызко, Александра Славинского с дочерью Софией медалями и благодарностями.

Последний бой артиллериста

18 ноября старший сержант Сергей Березовский собственным бусом доставлял бойцов на позиции для ротации.

Фронтовая дорога часто обстреливалась врагом, поэтому командир, опасаясь за жизнь бойцов, лично вел машину.

Внезапно бус атаковал вражеский дрон. Побратимы командира успели выпрыгнуть из машины, но получили ранения от взрыва. Старший сержант Березовский погиб.

Земляки отзываются, что защитник Украины Сергей Березовский был настоящим воином-патриотом и прекрасным, общительным человеком.

