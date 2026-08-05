Ключевые моменты:

Компания «Ласунка» предупредила, что часть ассортимента может временно отсутствовать в магазинах.

В компании Millennium сообщили о потере части запасов и возможных перебоях с отдельными позициями.

Полного дефицита не ожидается, но временные проблемы с логистикой возможны и в Одессе.

Что произошло

По информации компании «Ласунка», в результате российской атаки 3 августа был полностью уничтожен складской комплекс, где хранилась продукция, подготовленная к отправке в торговые сети по всей Украине. Производитель сообщил, что пожар уничтожил все запасы, находившиеся на складе, и извинился перед покупателями за возможные перебои с поставками.

В том же складском комплексе находилась продукция других производителей, в том числе шоколадного бренда Millennium. Компания подтвердила, что часть готовых товаров была утрачена, поэтому в ближайшее время возможны перебои с поставкой отдельных позиций.

Исчезнет ли «Ласунка» из магазинов

Пока речь не идет о прекращении работы компании. Важно понимать разницу между уничтожением склада и остановкой производства.

Складской комплекс использовался для хранения готовой продукции перед отправкой в магазины. Потеря таких запасов означает, что часть партий, которые должны были поступить в торговые сети в ближайшие дни, уже не будет доставлена.

Компания «Ласунка» работает на украинском рынке с 1997 года и остается одним из крупнейших производителей мороженого в стране. По данным YouControl, компания зарегистрирована в Днепре, насчитывает более 800 сотрудников, а ее выручка за 2025 год превысила 2,5 млрд грн

Что будет с шоколадом Millennium

У Millennium ситуация менее критичная. Компания сообщила о значительных повреждениях складского комплекса и потере части готовой продукции, однако производство не прекращено. Сейчас предприятие работает над восстановлением поставок.

Это означает, что в магазинах могут временно исчезать отдельные виды шоколада, конфет или шоколадных батончиков, но говорить о полном исчезновении бренда с рынка оснований нет.

Millennium – известный украинский бренд шоколада компании «Малби Фудс». Предприятие работает в Днепре более 25 лет и входит в число крупнейших отечественных производителей шоколадной продукции. Ассортимент бренда представлен в большинстве украинских супермаркетов, а часть продукции экспортируется в другие страны

Ждать ли перебоев с поставками продукции компаний «Ласунка» и Millennium в Одессе?

Короткий ответ: небольшие перебои возможны, но паниковать не стоит.

Одесские супермаркеты получают продукцию через национальные распределительные сети, поэтому последствия удара могут ощущаться и на юге страны. Однако на ситуацию влияют несколько факторов:

у крупных торговых сетей обычно есть остатки продукции на региональных складах;

производители могут перераспределять поставки между регионами;

ассортимент мороженого и шоколада представлен десятками брендов, поэтому полного исчезновения категории товаров не произойдет.

Скорее всего, покупатели могут столкнуться с тем, что некоторых популярных позиций временно не окажется в наличии, особенно если речь идет о конкретных вкусах или ограниченных сериях.

Так стоит ли покупать мороженое и шоколад «про запас»?

Пока причин для этого нет. Производство «Ласунки» и Millennium не остановлено, а компании уже работают над восстановлением поставок. Если перебои и возникнут, то, скорее всего, они затронут отдельные виды продукции и будут носить временный характер. Поэтому вероятность полного исчезновения этих брендов с полок одесских магазинов сейчас оценивается как низкая

Может ли вырасти цена на мороженое и шоколад?

Эксперты считают, что само по себе уничтожение одного склада не должно привести к резкому подорожанию мороженого или шоколада. Однако последствия для рынка все же возможны, особенно если восстановление логистики затянется.

На стоимость продукции могут повлиять несколько факторов:

Потеря готовых запасов . Часть продукции, которая уже была произведена и готовилась к отправке в магазины, уничтожена. Из-за этого некоторые товары могут временно исчезнуть с полок;

. Часть продукции, которая уже была произведена и готовилась к отправке в магазины, уничтожена. Из-за этого некоторые товары могут временно исчезнуть с полок; Дополнительные расходы на логистику . Производителям придется искать новые складские площади, перестраивать маршруты поставок и заново формировать запасы;

. Производителям придется искать новые складские площади, перестраивать маршруты поставок и заново формировать запасы; Затраты на восстановление инфраструктуры. Восстановление складов и закупка нового оборудования потребуют значительных средств.

В то же время экономисты отмечают, что для существенного роста цен этого недостаточно. Если предприятия продолжат выпуск продукции, а новые логистические цепочки удастся наладить в ближайшие недели, влияние на стоимость мороженого и шоколада будет минимальным. Вероятнее всего, что покупатели столкнутся не с подорожанием, а с временным отсутствием отдельных популярных позиций.

Что говорят сами производители

В «Ласунке» подчеркнули, что намерены выполнить свои обязательства перед партнерами и потребителями, несмотря на потерю имущества. Millennium также заявила, что уже занимается восстановлением поставок и поблагодарила покупателей за поддержку.

Главный вывод для одесских покупателей такой: любимые сладости, скорее всего, не исчезнут полностью, но в ближайшие недели ассортимент отдельных товаров может стать менее разнообразным, чем обычно. Особенно это касается продукции, которая находилась в уничтоженном складском комплексе и должна была поступить в магазины в ближайшее время.