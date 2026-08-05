В конце лета одесситы всё чаще сравнивают цены на разных рынках, выбирая не только более дешёвые продукты, но и более удобное место для покупок. Новый базар считают более спокойной альтернативой Привозу. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова проверила, сколько сегодня здесь стоят овощи, фрукты, мясо, рыба и молочные продукты.
Спокойствие тоже стоит денег
На Новом базаре никто никуда не спешит. Здесь меньше шума, больше знакомых лиц и кофеен. За сыром могут поговорить о погоде, за помидорами — о жизни, а после покупок ещё и выпить кофе.
Правда, цены здесь иногда напоминают, что спокойствие тоже стоит денег.
— Добрый день. Почему у вас помидоры дороже, чем на Привозе?
— Потому что они не кричат.
— А это добавляет вкуса?
— Нет, но добавляет спокойствия.
— И кофе у вас рядом.
— Мы же Новый базар. Сюда люди приходят не только купить, но и посидеть.
— С такими ценами мне после покупок только сидеть и останется.
— Вот и хорошо. В кофейне как раз есть свободные столики.
— Это у вас сервис или тонкий одесский юмор?
— На Новом базаре одно без другого не работает.
А что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель — 25–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 90–180 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–45 грн;
- огурцы — 30–60 грн;
- сладкий перец — 40–80 грн;
- баклажаны — 40–120 грн;
- капуста — 30–60 грн;
- чеснок — 140–150 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки — 30–70 грн;
- груши — 60–100 грн;
- бананы — 60–80 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 60–120 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 70–130 грн;
- клубника — 180–220 грн;
- черешня — 90–200 грн;
- вишня — 90–120 грн;
- абрикосы — 80–120 грн;
- персики — 90–200 грн;
- сливы — 90–120 грн;
- арбузы — 20 грн;
- дыни — 50–60 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 25–90 грн;
- брынза — 180–350 грн;
- сыр — 90–180 грн.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть — 280–300 грн;
- антрекот — 220–250 грн;
- шея — 220–250 грн;
- рёбра — 150–200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200–240 грн;
- шея — 250–270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- рёбра — 180–220 грн;
- несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Что почём в рыбных рядах Нового базара
- карп — 90–140 грн;
- толстолобик — 90–140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
- судак — 190–250 грн.
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