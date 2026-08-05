В конце лета одесситы всё чаще сравнивают цены на разных рынках, выбирая не только более дешёвые продукты, но и более удобное место для покупок. Новый базар считают более спокойной альтернативой Привозу. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова проверила, сколько сегодня здесь стоят овощи, фрукты, мясо, рыба и молочные продукты.

Спокойствие тоже стоит денег

На Новом базаре никто никуда не спешит. Здесь меньше шума, больше знакомых лиц и кофеен. За сыром могут поговорить о погоде, за помидорами — о жизни, а после покупок ещё и выпить кофе.

Правда, цены здесь иногда напоминают, что спокойствие тоже стоит денег.

— Добрый день. Почему у вас помидоры дороже, чем на Привозе?

— Потому что они не кричат.

— А это добавляет вкуса?

— Нет, но добавляет спокойствия.

— И кофе у вас рядом.

— Мы же Новый базар. Сюда люди приходят не только купить, но и посидеть.

— С такими ценами мне после покупок только сидеть и останется.

— Вот и хорошо. В кофейне как раз есть свободные столики.

— Это у вас сервис или тонкий одесский юмор?

— На Новом базаре одно без другого не работает.

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 25–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 90–180 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 30–45 грн;

огурцы — 30–60 грн;

сладкий перец — 40–80 грн;

баклажаны — 40–120 грн;

капуста — 30–60 грн;

чеснок — 140–150 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки — 30–70 грн;

груши — 60–100 грн;

бананы — 60–80 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 60–120 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 70–130 грн;

клубника — 180–220 грн;

черешня — 90–200 грн;

вишня — 90–120 грн;

абрикосы — 80–120 грн;

персики — 90–200 грн;

сливы — 90–120 грн;

арбузы — 20 грн;

дыни — 50–60 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 25–90 грн;

брынза — 180–350 грн;

сыр — 90–180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть — 280–300 грн;

антрекот — 220–250 грн;

шея — 220–250 грн;

рёбра — 150–200 грн.

Свинина

задняя часть — 200–240 грн;

шея — 250–270 грн;

лопатка — 220 грн;

рёбра — 180–220 грн;

несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почём в рыбных рядах Нового базара

карп — 90–140 грн;

толстолобик — 90–140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;

судак — 190–250 грн.

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