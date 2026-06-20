Ключевые моменты:

Одесское мороженое под брендами «Одесса» и «Одесские прогулки» продается в крупных торговых сетях и стоит от 17 до 65 гривен

В городе работают крафтовые производители Iceborn, Speka и другие локальные бренды с авторскими вкусами

Стоимость крафтового мороженого в Одессе достигает 175 гривен за 100 граммов продукции

Традиции производства мороженого в Одессе насчитывают более века — первая современная фабрика начала работу еще в 1936 году

Еще сто лет назад одесское мороженое считалось одной из гастрономических визитных карточек города. Его подавали в кафе десятками сортов, а гости Одессы упоминали прохладный десерт в своих путевых заметках. Сегодня полки магазинов заполнены мороженым из разных уголков Украины, поэтому найти продукт с одесской пропиской стало настоящим квестом. Гастрообозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников решил выяснить, осталось ли в городе собственное мороженое, кто производит его сегодня и сколько стоит вкус одесского лета. Материал подготовлен на основе собственного обзора торговых сетей и кафе города, данных производителей и архивных публикаций об истории одесского мороженого.

Квест в морозильной камере: ищем одесское мороженое

Недавно мы рассказывали о новом кафе, открывшемся в Аркадии, где продают мороженое из Львова. В ответ получили множество вопросов о мороженом одесском: где его искать? Сейчас в магазинах можно изучать географию Украины — к нам привозят десерт из Харькова, Киева, Львова и даже Черновцов.

В крупных торговых сетях одесское мороженое приходится искать очень внимательно. Если увидите в некоторых одесских супермаркетах морозильную камеру с надписью «Одесса» — вам туда. Если фирменного морозильника нет, придется внимательно просматривать другие морозильные камеры среди киевского пломбира и львовского фруктового мороженого. Именно там обычно можно найти мороженое «Одесса» или «Одесские прогулки».

Если посмотреть на надписи на обратной стороне упаковки, можно увидеть, что юридический адрес заказчика находится в нашем городе, а вот изготовлено мороженое может быть на одном из пяти заводов: в Измаиле, Житомире, Смеле или Харькове (в Харькове таких заводов два). Чтобы узнать, откуда именно приехало «одесское мороженое», нужно искать соответствующую букву или цифру возле даты изготовления. Так, мне попался шоколадный пломбир «Одесса» из Харькова и «Одесские прогулки» из Измаила. Стоимость — от 17 до 65 гривен за порцию весом 45–100 граммов.

Оказалось, что некоторые одесские торговые сети имеют собственные марки мороженого. Так, в «Таврии В» можно найти мороженое «7», которое производят в Кропивницком. В ассортименте — три вида в стаканчике (от 12 гривен за 60 г), два вида по 450 граммов (58–60 гривен) и два килограммовых варианта (118–119 гривен).

В другой одесской сети, «Копейка», также есть собственное мороженое «Пани Цинна», которое производят на мощностях заводов «Ласунка», «Три Медведя» или «Рудь». Его цена начинается от 10 гривен.

В городе существует несколько небольших производителей крафтового мороженого. Цена за шарик прохладного удовольствия значительно выше, чем у фабричного продукта.

Мороженое от крафтового производителя Iceborn можно найти в магазинах «Таврия В», «Космос», Santim. В ассортименте представлены необычные вкусы: лимон-юдзу, протеиновое с бразильским орехом, на кокосовом молоке и другие. Стоимость составляет 98–175 гривен за 100 граммов.

Этой весной в супермаркетах появились яркие упаковки под названием Speka. Внутри можно найти самые разные вкусы: матча, малина-роза, манго-маракуйя, шоколад. Как утверждают производители, они используют только натуральное молоко и сливки, бельгийский шоколад и натуральные фрукты. Стоимость такого удовольствия начинается от 144 гривен.

О том, как правильно выбирать мороженое, что должно быть указано на упаковке и всем ли можно его употреблять, мы недавно рассказывали в одном из наших материалов.

В каких кафе искать одесское мороженое?

Еще один локальный производитель скрывается в сети городских кафе «Сити Буфет», которые работают практически во всех районах города, а также в Черноморске и Львове. Об одном из таких заведений в Аркадии мы уже рассказывали.

Цена мороженого в этом году составляет 95 гривен за стаканчик весом 100 г. В ассортименте — более десяти различных вкусов.

В самом центре города работает несколько кафе-мороженых. Так, на Итальянской улице находится модное заведение Tanu. Оно больше напоминает бар, где продают самое трендовое мороженое в космическом интерьере. Шарик стоит недешево, но и вкусы здесь такие, которых вы вряд ли найдете где-либо еще. Стоимость одного шарика — 150 гривен.

О кафе IceStory мы также рассказывали в одном из наших обзоров. Здесь почти ничего не изменилось — 35 вкусов, напитки и десерты ждут своих постоянных клиентов. Правда, за это время сеть пополнилась еще одним заведением в Сабанском переулке. Стоимость шарика мороженого весом 60–65 граммов составляет 89 гривен.

Кафе с крафтовым мороженым недавно появилось и в отдаленных районах города. Так, на улице Сахарова год назад открылось кафе «Айси Найси». Здесь можно не только попробовать домашнее мороженое, но и заказать десерты и кофе. К сожалению, узнать актуальные цены на продукцию не удалось.

Былая слава одесского мороженого

Качество и доступная цена одесского мороженого были известны еще с давних времен. Уже в XIX веке многочисленные гости города упоминали его в своих дневниках. Количество сортов в городских кафе доходило до восьми десятков!

Об этом мы подробно рассказывали в прошлом году. В ноябре 1936 года в одесском портовом холодильнике запустили современную фабрику мороженого, которая, как писали тогдашние газеты, работала по «американским стандартам».

В 60-х годах прошлого века фабрика переехала на улицу Мечникова. В 90-х она стала «Полярной звездой». В XXI веке и фабрика, и старинное здание превратились в руины. Об этом также писало наше издание. На память одесситам остались лишь старые фотографии и воспоминания в сообществах любителей городской истории.

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