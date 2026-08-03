Ключевые моменты:

Первые исторические названия вернули в Одессе еще в 1990 году

Решение обсуждали читатели газеты «Вечерняя Одесса»

Улица Микояна вновь стала Садиковской 22 февраля 1990 года

Название Садиковская известно в городе с XIX века

Материал подготовлен на основе постановления Одесского горисполкома от 22 февраля 1990 года, исследований по истории одесской топонимики, архивных публикаций газеты «Вечерняя Одесса», а также работ современных историков и краеведов. Эти источники позволяют проследить не только историю переименования улицы, но и понять, как в конце существования СССР в Одессе началось возвращение исторических названий городских объектов.

Почему улица Микояна снова стала Садиковской: первое возвращение исторических названий в Одессе

Когда сегодня говорят о переименовании одесских улиц, чаще всего вспоминают события последних лет. Однако первое масштабное возвращение исторических названий произошло еще во времена Советского Союза. 22 февраля 1990 года, почти за полтора года до распада СССР, Одесский горисполком принял постановление о восстановлении исторических названий ряда городских улиц и площадей.

Этому решению предшествовало широкое общественное обсуждение. На страницах газеты «Вечерняя Одесса» несколько месяцев публиковались письма читателей, которые предлагали вернуть исторические названия или, наоборот, оставить привычные советские. Городская комиссия по наименованию улиц анализировала эти предложения и готовила рекомендации для горисполкома. Для конца 1980-х подобная открытая дискуссия была редкостью и стала одним из проявлений перемен, происходивших в обществе.

Постановлением горисполкома были восстановлены или изменены следующие названия:

Эстонская улица (у Привоза) → Новоланцюговый ряд ;

; улица Микояна → Садиковская ;

; площадь Советской Армии → Соборная площадь ;

; улица Ярославского → Троицкая ;

; улица Буденного → Болградская ;

; Краснофлотский переулок → Воронцовский переулок ;

; гостиница «Одесса» → «Лондонская» ;

; улица Пятого декабря → улица Амвросия Бучмы.

Одной из улиц, вернувших историческое имя, стала Садиковская. По наиболее распространенной версии, ее название происходит от фамилии одного из местных землевладельцев XIX века. Такая практика была обычной для старой Одессы, где новые улицы нередко называли в честь владельцев прилегающих участков. Поэтому в 1990 году город не получил новое название — он вернул то, которое существовало задолго до советской эпохи.

Кто такой Анастас Микоян

До февраля 1990 года улица носила имя советского государственного и партийного деятеля Анастаса Микояна (1895–1978). Он входил в высшее руководство СССР на протяжении нескольких десятилетий — от эпохи Владимира Ленина до времени Леонида Брежнева, занимал должности народного комиссара, члена Политбюро и председателя Президиума Верховного Совета СССР. В истории Микоян остается одной из самых неоднозначных фигур советского периода: его деятельность связывают как с развитием советской торговли и пищевой промышленности, так и с участием в принятии ряда решений сталинской эпохи. Именно его имя в советские годы получила одна из улиц Одессы, однако в ходе возвращения исторических топонимов в 1990 году ей было возвращено прежнее название — Садиковская.

«Одесская жизнь» подготовила Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено). Надеемся, он будет вам полезен.

Садиковская – это Молдаванка

Улица эта на Молдаванке и в Садиковскую ее переименовали относительно недавно, в ходе декоммунизации топонимов. Ранее она и была Садиковской, точный год переименования ее в Микояна установить не удалось, но из публикаций в газетах доподлинно известно, что в Одессе улица Микояна существовала уже в 1947 году, то есть переименование Садиковской произошло до 1947-го. Есть, правда, один интересный ориентир: в 1937 году имя Микояна уже активно присваивали улицам в других городах СССР — к примеру, в Курске. Возможно, тогда же — и в Одессе.

Сразу подчеркну, что материал этот будет очень асимметричным, ибо по поводу ее нынешнего «владельца» известно только то, что Садиков, а возможно СадЫков — это фамилия хозяина строений на этой улице еще «до исторического материализма», как говорил Остап Бендер. Желающих побольше узнать об истории этой улице (не о названии) с удовольствием отсылаю к чудесному материалу моей коллеги Марии Котовой: Одесская улица Садиковская: исторические талисманы, современные загадки.

Два брата: Микоян политик и Микоян конструктор

А я тем временем, как говорил герой «Одесских рассказов» Бабеля, «имею вам сказать пару слов» насчет Микояна. Даже трех Микоянов! Информации интереснейшей — вагон и маленькая тележка. Начну с того, что улица эта носила имя Анастаса Микояна (1895 — 1978) — крупного партийного деятеля, о котором говорили «от Ильича до Ильича, причем без инфаркта и паралича» — это потому, что стартовал он в своей деятельности с Ильичем Лениным, а финишировал при Ильиче Брежневе.

Вспоминают сейчас Анастаса намного реже, чем его младшего родного брата Артема. Ниже мы расскажем о соучастии Анастаса в событиях в Катыни, которые сегодня будоражат умы некоторых не самых толковых граждан Польши.

А вот Артема Микояна (1905-1970) мы с вами нынче вспоминаем очень часто. Это когда произносим название истребителя — МиГ. К примеру, в случае с туповатой попыткой польского «начХальства» иметь навар с продажи Украине еще советских самолетов МиГ в, мягко говоря, уставшем состоянии.

Еще и шантажируют: не купите вы, так вон Болгария с ноги на ногу переминается в очереди за МиГами, аж кипятком мочится, так они ей нужны. Да нужны они НАТОвской Болгарии, как икона папуасу, кого вы «лечите»!? Подрихтовали бы сами те МиГи, да с поклоном Украине отдали: мол, возьмите, прошу пана, да защищайте нас, неумёх!

А что, они и есть неумехи: ну чем Польша отличается от Румынии, недавно сбившей три шахеда тремя ракетами стоимостью в $400 тысяч? Каждая! Ну да ладно, те хоть «море палкой шевелят», а поляки-«вояки» в ночь на 30 июля орковской крылатой ракетой Х-101 по своей (НАТОвской!) территорией схлопотали.

Хотя истребителей у них, как у дурака махорки — 4 борта в воздух подняли. Зачем-то. Ракета пролетела над Польшей почти 90 км, но премьер Туск заявил, что » нет никаких оснований считать, что целью была Польша, но мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет». Не сбили, убогие, зато теперь выражают «глубокую озабоченность»…

Итак, МиГ – это «авторы» истребителя — Ми(коян) и (Г)уревич. Микоян — это Артем.

Анастас Микоян: гамбургеры, рыбные дни и приказы о расстрелах

А дальше об Анастасе Ивановиче, который родился Ованесовичем в бедной крестьянской семье. С молодых лет интересовался темой революции, в Первую мировую воевал в составе армянской добровольческой дружины, записался в большевики. Участвовал в боях Гражданской войны на Кавказе, проявил себя и уже осенью 1919-го стал партийным бонзой. Дальше — больше; вскоре по рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарём Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). Чеченская автономная область была создана в 1922 году по его инициативе. По отношению к крестьянству занимал демократичную позицию, предлагая бороться с кризисом хлебозаготовок не чрезвычайными мерами, а ростом поставок в деревню промышленной продукции. По рекомендации опять же Сталина с 1926 года Микоян — кандидат в члены Политбюро.

Вскоре он — нарком внутренней и внешней торговли СССР. На этом посту, с целью пополнения госказны, организовал продажу «за бугор» некоторых произведений искусства из советских музеев. Потом — нарком пищепрома. На этом посту он в 1936 году посетил США с целью ознакомления с новейшими технологиями. Были закуплены и перенесены в СССР многие технологии и продукты в пищевой, торговой и смежных областях (расфасовка продуктов в магазинах, быстрое замораживание, холодильная техника, промышленное производство полуфабрикатов, консервов и т. д.). В СССР появились новые продукты, включая кетчуп и гамбургеры (их называли «микояновскими котлетами»). Кстати, по настоянию именно Анастаса Микояна в 1932 году в общественном питании в СССР были введены т.н. рыбные дни.

Здесь чуть отвлекусь и замечу, что я, конечно, не настолько «суперстар», но эти рыбные дни прекрасно помню: они в общепите возродились по четвергам в те брежневские годы, когда в «стране развитОго социализма» началась «напряженка» с мясом. Я после 10-го класса решил год поработать на заводе, это был огромный Херсонский судостроительный завод. Столовая была прямо на берегу Днепра, в те годы вовсе не бедного на рыбу, и я, поедая в обед что-то из простипомы или бельдюги (это сорта морской рыбы были монополистами в меню), грустно в окно поглядывал на Днепр, где резвились родимые судак, короп и толстолоб. Поглядывал и прислушивался к разговорам на «раздаче». Помнится, здоровенный сварщик со стапельного цеха на первое заказал «артиллерийский», как он сказал, т.е. гороховый суп с мясом. Хотя раздатчица «убалтывала» его взять уху из морской рыбки, мол в ней море нужного организму фосфора. «Девушка, мне надо, чтобы ОН у меня стоял, а не светился!», — продолжал требовать сварщик.

Вернемся же к Анастасу Микояну. В сентябре 1937 года по приказу Сталина он выезжал в Армянскую ССР для проведения репрессий работников партийных и государственных органов. При этом он пытался спасти кого-то из старых соратников, но — увы…

Кровавый след в Истории Микоян оставил в 1940 году… обычной чернильной ручкой. Далее — подробней, чтобы понять то, как «аукнулось и откликнулось» это нам, в Украине, 85 лет спустя. Речь о польских гражданах, расстрелянных в Катыни (это село в Смоленской области) и других местах в 1940 году. В основном это были военнослужащие польской армии, оказавшиеся в советском плену после вступления Красной армии в восточную Польшу 17 сентября 1939 года. СССР занял территории восточной Польши в соответствии с секретным протоколом — дополнением к пакту Молотова—Риббентропа. Особенно важно: не все захваченные поляки были взяты непосредственно в бою. В плен попали: польские офицеры — кадровые и резервисты; полицейские и сотрудники других силовых структур; чиновники и представители государственных служб; часть военнослужащих, мобилизованных после начала войны. Красная армия перешла польскую границу с нескольких направлений. Польская армия уже сражалась с Германией с 1 сентября и была ослаблена. Поэтому части Красной армии занимали польские города и населённые пункты; отдельные польские подразделения оказывались окружены или отрезаны; часть польских военых сдавала оружие советским войскам; некоторых польских офицеров и военнослужащих разоружали после переговоров о прекращении сопротивления; значительное количество военнослужащих было интернировано, а затем помещено в лагеря НКВД. Подчеркнем: польское командование приказало своим войскам по возможности не воевать с Красной армией. Почему? Между СССР и Польшей действовал пакт о ненападении 1932 года, продлённый до 1945 года!

2 марта 1940 года нарком внутренних дел Лаврентий Берия направил Сталину записку с предложением расстрелять польских военнопленных и заключённых без суда.

На записке появилась виза Сталина, а также подписи Молотова, Ворошилова и… Анастаса Микояна. То есть Микоян, тогда член Политбюро ЦК ВКП(б), входил в число руководителей, одобривших предложение НКВД. 5 марта 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о применении высшей меры наказания к примерно 14 700 польским военнопленным из трёх лагерей и 11 000 заключённым в западных областях Украины и Белоруссии.

А теперь актуальный вопрос к «главарю» нынешнему польскому — Навроцкому и его холопам, раскрутившим недавно истерию по поводу Волынской (вне всякого сомнения) ТРАГЕДИИ: а чего ж вы правопреемнику СССР- эрэфии — Катынское кладбище не припомните!? Или в Моськи сами себя записали, на Слона не лающую!? Проще и выгодней своё быдло на украинских беженцев натравлять? Ну-ну… Для объективности скажем: маргинального быдла, нападающего там на украинских беженцев, намного меньше, чем нормальных поляков, которые уже начали это быдло «метелить».

Далее об Анастасе Микояне. С 1941 года был председателем Комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной армии, а также членом Совета по эвакуации. Случайно он чуть не попал под раздачу: 6 ноября 1942 года на Красной площади по остановившейся перед перегородившим дорогу извозчиком машине Микояна были произведены три выстрела из винтовки дезертиром- красноармейцем Дмитриевым, затем завязавшим бой с кремлёвской охраной. С помощью двух гранат его обезвредили. Дмитриев ошибся: принял машину Микояна за машину Сталина. Террориста расстреляли в 1950 году.

К концу 1940-х годов Микоян оказался в угрожающем положении из-за готовившейся Сталиным новой «чистки». В 1949 году был снят с поста министра внешней торговли, а в 1952 году Сталин обрушился на него с нападками на пленуме ЦК после XIX съезда, он был подвергнут уничтожительной критике. После смерти Сталина в 1953-м он вернулся в состав высшего руководства страны. Первым, еще до Хрущёва, выступил с осуждением культа личности и далее поддержал Хрущёва в осуждении Сталина. Так, во время исторического XX съезда КПСС выступил фактически с антисталинской речью (хотя и не называя Сталина по имени), заявив о существовании «культа личности», подчеркнув необходимость мирного сосуществования с Западом. При принятии решения о подавлении антикоммунистических выступлений в Венгрии в 1956 году Микоян был единственным членом Политбюро, высказавшим «сомнение» относительно ввода войск в Венгрию, предлагавшим «навести порядок» собственными силами венгров и попытаться разрешить ситуацию политическими мерами. Президиум ЦК КПСС дважды принимал решение о вводе войск — в ночь с 23 на 24 октября и 31 октября. И оба раза Микоян голосовал против.

В 1962 году он активно участвовал в урегулировании «Карибского кризиса», вел лично переговоры с Кеннеди и Кастро. В это время у него умерла жена, и он не присутствовал на похоронах. В ноябре 1963 года (в день своего рождения) Анастас Микоян представлял советское руководство на похоронах застреленного президента США Джона Кеннеди.

С 1 июня 1962 года в СССР были резко (до 30 %) повышены цены на основные продукты питания (мясо, молоко, масло) и одновременно пересмотрены тарифные ставки рабочих. В Новочеркасске произошли массовые выступления рабочих, протестовавших против понижения уровня жизни (ССЫЛКУ!) В Новочеркасск из Москвы для выяснения обстановки Хрущёв направил Микояна. В итоге — в чисто российском стиле силовой разгон. Операция по вытеснению демонстрации с площади закончилась кровопролитием. 16 человек было убито, 42 — ранено и более 100 человек было арестованы.

В декабре 1965 года Микоян был отправлен в отставку с наивысшего в СССР поста — Председатель Президиума Верховного Совета — как достигший 70-летнего возраста.

В 1978 году Анастас Микоян скончался в возрасте 82 лет от воспаления лёгких.

Рассказ об этом бывшем «владельце» одесской улицы финализируем кратким упоминанием о третьем Микояне — одном из его внуков. Это Стас Намин (настоящее имя Анастас Алексеевич Микоян, 1951 г.р.) — широко известный в 1980-е годы советский музыкант, композитор, создатель и лидер рок-групп «Цветы» и «Парк Горького», автор множества популярных песен — «Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», «Ностальгия по-настоящему», «Свет и радость», «Мы желаем счастья вам». Всю жизнь он прожил в Москве, а в 2025 году сообщил о получении гражданства Армении.

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