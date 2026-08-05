Ключевые моменты:

Из-за российских атак на порты Одесской области морской экспорт украинского зерна и масличных культур оказался под угрозой.

В Министерстве аграрной политики предупреждают, что это может привести к росту цен на продукты питания в мире и дефициту продовольствия в беднейших странах.

Около половины прогнозируемого аграрного экспорта рискует быть заблокированной в разгар уборочной кампании.

Украина переориентирует перевозки на дунайские порты и железную дорогу, однако такая логистика на 30–40% дороже морской.

Мировые биржи уже реагируют ростом цен на пшеницу и кукурузу, а украинский аграрный сектор ежемесячно несет значительные финансовые потери.

Мир рискует остаться без дешевого зерна

Новые российские атаки на портовую инфраструктуру Одесской области уже влияют не только на украинский экспорт, но и могут отразиться на мировых ценах на продовольствие.

В Министерстве аграрной политики предупреждают: из-за остановки морской логистики продукты питания могут существенно подорожать, а для беднейших стран мира ситуация рискует перерасти в продовольственный кризис.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, вследствие российских атак судоходство в Одесской области фактически оказалось парализованным. Это ставит под угрозу около половины прогнозируемого экспорта зерновых и масличных культур.

Ситуация осложнилась именно в разгар уборочной кампании, когда аграрии должны заключать контракты и отправлять покупателям новый урожай.

Из-за проблем с морскими перевозками грузопотоки приходится перенаправлять через дунайские порты и железнодорожные маршруты в страны Европейского союза. Такая доставка занимает больше времени и обходится значительно дороже.

По оценкам специалистов, перевозка зерна по суше стоит на 30–40% дороже, чем морем. Из-за этого многие фермеры вынуждены продавать урожай на внутреннем рынке по минимальным ценам, чтобы покрыть текущие расходы. При этом аграрный сектор ежемесячно теряет десятки миллионов долларов.

Риски сокращения поставок уже отразились на международном рынке. Аналитики фиксируют рост фьючерсов на пшеницу и кукурузу, а также изменения в торговых потоках стран Африки и Ближнего Востока.

Основные последствия блокирования портов:

под угрозой оказалось выполнение международных экспортных контрактов;

усложнились поставки критически важного импорта в Украину;

европейская логистическая инфраструктура работает с перегрузкой, что увеличивает стоимость перевозок;

украинский аграрный сектор теряет рентабельность накануне новой посевной кампании;

страны с низким уровнем доходов могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

Напомним, 100-метровый сухогруз Golden Leo, поврежденный российской ракетой, почти неделю дрейфовал на одесском рейде, а 26 июля окончательно затонул. Во время атаки погибли десять человек — девять членов экипажа, граждане Индии и Сирии, а также украинский лоцман. Еще восемь моряков получили ранения.