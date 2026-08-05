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Россия вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате удара по предприятию в Одесском районе погиб один человек, еще восемь получили ранения.

На территории предприятия загорелись автомобили, возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Дроны атаковали Одесскую область

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате удара по предприятию в Одесском районе погиб один человек, еще восемь получили травмы. Кроме того, на территории предприятия загорелись автомобили. Все возникшие пожары были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. На месте происшествия работают все профильные службы.

Напомним, в результате российской атаки по Одессе 4 августа серьезно пострадала газовая инфраструктура города: после ракетного удара была повреждена газовая труба высокого давления.