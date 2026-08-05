Ключевые моменты:

Ferrexpo временно приостановила производство из-за российских атак на порты Одесской области и проблем с морским экспортом.

Компания продолжает выполнять контракты с европейскими клиентами за счет имеющихся запасов продукции.

Возобновление работы зависит от улучшения логистики и привлечения дополнительного финансирования.

При отсутствии новых финансовых поступлений Ferrexpo прогнозирует, что имеющихся ресурсов хватит лишь до середины сентября 2026 года.

Из-за блокировки черноморских портов о сокращении работы также заявили «Метинвест», Южный ГОК и ранее группа компаний Allseeds.

Война ударила по крупному бизнесу

Одна из крупнейших горнорудных компаний Украины Ferrexpo временно приостановила производство на своих украинских предприятиях. Причиной стали усиленные российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области, которые существенно осложнили морской экспорт продукции и поставили под угрозу стабильную работу компании.

В компании пояснили, что постоянные атаки на украинские порты и прилегающую акваторию Черного моря значительно ограничили возможности экспорта железорудной продукции. Из-за ухудшения логистики и необходимости сохранить оборотный капитал было принято решение временно остановить производство.

При этом Ferrexpo продолжает выполнять контрактные обязательства перед европейскими партнерами, используя уже сформированные запасы продукции.

В компании отмечают, что возвращение к полноценной работе будет зависеть, в частности, от привлечения дополнительного оборотного капитала. Пока имеющихся запасов достаточно для обеспечения поставок европейским клиентам.

Если дополнительное финансирование не поступит, Ferrexpo прогнозирует, что доступных денежных ресурсов хватит ориентировочно до середины сентября 2026 года.

Основным производственным активом группы является Полтавский горно-обогатительный комбинат, который ранее также сообщал о риске остановки из-за нехватки ликвидности и проблем с морской логистикой. Компания уже была вынуждена прекращать морские отгрузки окатышей после российских ударов по портам Большой Одессы.

С аналогичными трудностями сталкиваются и другие крупные предприятия отрасли. Из-за блокировки работы черноморских портов группа «Метинвест» предупредила о возможном сокращении добычи на своих горно-обогатительных комбинатах уже в августе. Частично приостанавливает добычу и Южный ГОК в Кривом Роге из-за угрозы гражданскому судоходству.

Напомним, недавно один из крупнейших украинских экспортеров и переработчиков масличных культур — группа компаний Allseeds — прекратил операционную деятельность в Одесской области. Причиной стало критическое ухудшение ситуации с безопасностью из-за постоянных российских атак на портовую и логистическую инфраструктуру региона.