Ключевые моменты
- Несмотря на подтопления, вспышек инфекций в Одессе и районе не зафиксировано — заболеваемость остаётся на уровне сезона.
- Власти проводят ежедневные проверки питьевой воды из бюветов и централизованных сетей — с 1 по 3 октября пробы соответствовали нормам.
- Особое внимание уделяют профилактике.
Эпидемическая ситуация в Одессе после наводнения
После сильных дождей и подтоплений в Одессе и Одесском районе санитарные службы усилили контроль за состоянием воды и рисками распространения инфекций. Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний, наводнение может «смывать» опасные вещества и бактерии с кладбищ, ферм, мусорных свалок, туалетов — всё это может попасть в источники воды и вызвать кишечные инфекции.
Однако, по данным санитарных врачей, на 6 октября уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями остаётся в пределах обычных сезонных показателей. Биологических угроз и вспышек инфекций не зафиксировано. Тем не менее, санитарно-эпидемиологическая служба проводит усиленный мониторинг воды и окружающей среды.
Что показала проверка питьевой воды
Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний ежедневно проверяет качество питьевой воды в Одессе и Черноморске — как из централизованной системы, так и из бюветов. Все пробы, взятые с 1 по 3 октября, соответствовали санитарным требованиям. Исследования продолжаются.
Как защититься от кишечных инфекций
Ситуация находится под постоянным контролем санитарных служб. По словам медиков, активно проводится профилактическая работа в школах, детсадах и колледжах. Специалисты рассказывают детям, родителям и учителям, как правильно мыть руки, безопасно использовать воду и продукты, раздают памятки «Как защититься от кишечных инфекций».
Рекомендации для населения:
- Пейте только бутилированную или кипячёную воду, особенно если не уверены в источнике.
- Не используйте для питья и готовки воду из колодцев или бюветов, которые могли быть подтоплены.
- Тщательно мойте овощи и фрукты.
- Соблюдайте правила хранения продуктов и не покупайте еду с рук или на стихийных рынках.
- Мойте руки после улицы, туалета и перед едой.
- При симптомах (рвота, боль в животе, температура, понос) — сразу обращайтесь к врачу.
Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний, медики реомендуют:
Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция о капитальном ремонте и очистке ливневой канализации в Одессе.
Читайте также:
- Трагедия в Одессе: во время потопа погибла 23-летняя сотрудница ОВА;
- Одессит обвиняет городские власти в смерти жены;
- Одесса после мощного ливня: затопленные улицы, поваленные деревья и хаос и домах (фоторепортаж).