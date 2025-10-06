Ключевые моменты

Несмотря на подтопления, вспышек инфекций в Одессе и районе не зафиксировано — заболеваемость остаётся на уровне сезона.

Власти проводят ежедневные проверки питьевой воды из бюветов и централизованных сетей — с 1 по 3 октября пробы соответствовали нормам.

Особое внимание уделяют профилактике.

Эпидемическая ситуация в Одессе после наводнения

После сильных дождей и подтоплений в Одессе и Одесском районе санитарные службы усилили контроль за состоянием воды и рисками распространения инфекций. Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний, наводнение может «смывать» опасные вещества и бактерии с кладбищ, ферм, мусорных свалок, туалетов — всё это может попасть в источники воды и вызвать кишечные инфекции.

Однако, по данным санитарных врачей, на 6 октября уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями остаётся в пределах обычных сезонных показателей. Биологических угроз и вспышек инфекций не зафиксировано. Тем не менее, санитарно-эпидемиологическая служба проводит усиленный мониторинг воды и окружающей среды.

Что показала проверка питьевой воды

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний ежедневно проверяет качество питьевой воды в Одессе и Черноморске — как из централизованной системы, так и из бюветов. Все пробы, взятые с 1 по 3 октября, соответствовали санитарным требованиям. Исследования продолжаются.

Как защититься от кишечных инфекций

Ситуация находится под постоянным контролем санитарных служб. По словам медиков, активно проводится профилактическая работа в школах, детсадах и колледжах. Специалисты рассказывают детям, родителям и учителям, как правильно мыть руки, безопасно использовать воду и продукты, раздают памятки «Как защититься от кишечных инфекций».

Рекомендации для населения:

Пейте только бутилированную или кипячёную воду, особенно если не уверены в источнике.

Не используйте для питья и готовки воду из колодцев или бюветов, которые могли быть подтоплены.

Тщательно мойте овощи и фрукты.

Соблюдайте правила хранения продуктов и не покупайте еду с рук или на стихийных рынках.

Мойте руки после улицы, туалета и перед едой.

При симптомах (рвота, боль в животе, температура, понос) — сразу обращайтесь к врачу.

Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний, медики реомендуют:

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция о капитальном ремонте и очистке ливневой канализации в Одессе.

Читайте также: