Ключевые моменты

Из-за жары и засухи солёные лиманы в Одесской области начали высыхать, образуя соляную корку.

Вода приобрела розовый и красный цвет из-за микроорганизмов — галобактерий и водорослей, которые вырабатывают пигменты при высокой солёности.

Почему озёра стали красно-розовыми

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» на заповедных озёрах, названных в честь учёного Ювеналия Зайцева, возникла необычная картина: вода окрасилась в розовые, красные и оранжевые тона. Об этом сообщил эколог и сотрудник парка Иван Русев.

Это редкое и впечатляющее природное явление уже попало в объективы фотокамер.

Такое явление стало возможным благодаря жаркому лету. Из-за высоких температур перекрылись две прорвы между Тузловскими лиманами и Чёрным морем. Вода из Дуная, которая раньше подпитывала лиманы и озера, теперь туда не поступает из-за очень низкого уровня реки. Как результат — мелкие водоемы начали пересыхать, а на их поверхности появилась соль.

Окрашивание происходит благодаря особым микроорганизмам — галобактериям (галофильные археи) и водорослям Dunaliella. Они любят экстремально солёную воду и в таких условиях начинают активно вырабатывать красный пигмент. Чем выше солёность — тем насыщеннее цвет. Также на цвет влияет содержание минералов: магния, калия, кальция и даже тяжёлых металлов.

Самый яркий красный цвет наблюдается там, где испарение особенно сильное, а вода практически превращается в концентрированный соляной рассол.

Эколог отметил, что с началом дождей цвет воды может постепенно меняться — озёра будут «выцветать», но пока это по-настоящему уникальное и редкое явление, которое стоит увидеть своими глазами.

Ранее такое явление наблюдали на Куяльницком лимане, который этим летом почти высох. Жара испарила неглубокие воды, и дно водоема покрылось значительным слоем соли. Говорят, что собирать ее здесь можно мешками.

