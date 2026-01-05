Ключевые моменты:

Бювет на ул. Дальницкой, 25 будет закрыт с 08:00 6 января до 15:00 7 января 2026 года.

Причина — ремонтные работы в месте, где набирают воду.

Бювет на Дальницкой не работает 6–7 января

В Одессе временно закроют бюветный комплекс, который находится по адресу ул. Дальницкая, 25. По информации КП «Сервисный центр», бювет не будет работать с 08:00 6 января до 15:00 7 января 2026 года.

В это время коммунальщики проведут ремонт в зоне выдачи воды, поэтому набрать воду на месте будет невозможно. Администрация предприятия извинилась перед горожанами за временные неудобства.

Бближайшие точки, где можно набрать воду, находятся в Прохоровском и Михайловском скверах.

Всего в Одессе действует 17 бюветных комплексов. Они подключены к скважинам глубиной примерно 80–120 метров, обслуживаются КП «Сервисный центр», а воду там можно набрать бесплатно — она доступна каждому.

Напомним, 1 января 2026 года в Одессе после ремонта возобновил работу бюветный комплекс на проспекте Князя Ярослава Мудрого.

