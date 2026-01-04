Где нет воды в Одессе
До 13:00 4 января
- ул. Канатно, 61-65
- Канатный переулок
- ул. Большая Арнаутская, 1-27
- ул. Малая Арнаутская, 2-28
- ул. Вячеслава Чорновола, 1-8
- ул. Леонтовича, 8-10
- ул. Михайловская, 2-16
- Михайловская площадь
До 14:00 4 января
- Фонтанская дорога, 1-31
- ул. Добровольцев
- ул. Академическая
- ул. Зоопарковая
- ул. Сегедский
- ул. Артура Савельева, 2-8
До 16:00 4 января
- ул. 36-я Линия (до 52-й линии, поселок Шевченко)
До 14:00 4 января (Одесская область)
- село Тихое
- село Чеботаревка
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
Стоит отметить, что в Одессе действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них предоставляется бесплатно и доступна жителям города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рябина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старозарный.
Спросить AI: