Где нет воды в Одессе

До 13:00 4 января

  • ул. Канатно, 61-65
  • Канатный переулок
  • ул. Большая Арнаутская, 1-27
  • ул. Малая Арнаутская, 2-28
  • ул. Вячеслава Чорновола, 1-8
  • ул. Леонтовича, 8-10
  • ул. Михайловская, 2-16
  • Михайловская площадь

До 14:00 4 января

  • Фонтанская дорога, 1-31
  • ул. Добровольцев
  • ул. Академическая
  • ул. Зоопарковая
  • ул. Сегедский
  • ул. Артура Савельева, 2-8

До 16:00 4 января

  • ул. 36-я Линия (до 52-й линии, поселок Шевченко)

До 14:00 4 января (Одесская область)

  • село Тихое
  • село Чеботаревка

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

Стоит отметить, что в Одессе действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них предоставляется бесплатно и доступна жителям города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рябина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старозарный.

