Ключевые моменты:

Новые тарифы с 1 января 2026 года касаются только юридических лиц и организаций.

Для населения стоимость воды и водоотведения останется на уровне февраля 2022 года.

Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в Одессе с 2026 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление №2288 от 30 декабря 2025 года, согласно которому с 1 января 2026 года вступают в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для ряда потребителей «Инфоксводоканала» (филиал ООО «Инфокс»).

Изменения не затронут обычных жителей города — для населения тарифы останутся прежними, такими, какими они были еще в феврале 2022 года. А вот для бизнеса и других организаций, не относящихся к категории «население», цены вырастут.

Действующие тарифы опубликовала пресс-служба Инфоксводоканала:

Централизованное водоснабжение:

Для предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения — 13,18 грн/м³ (без НДС)

Для других потребителей, кроме населения — 30,59 грн/м³ (без НДС)

Централизованное водоотведение:

Для предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения — 7,82 грн/м³ (без НДС)

Для других потребителей, кроме населения — 24,03 грн/м³ (без НДС)

Для населения тарифы остаются без изменений:

Водоснабжение — 14,93 грн/м³ (без НДС)

Водоотведение — 14,37 грн/м³ (без НДС)