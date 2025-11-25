Ключевые моменты:

Лесной кот — исчезающий вид, обычно живущий в лесах, но иногда появляющийся и в степях.

В Украине сохранилось около 400–500 таких животных.

Лесной кот в Тарутинской степи

В Тарутинской степи, расположенной в Болградском районе, в адаптационный вольер неожиданно пришел лесной кот. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Обычно он живет в лесах и густых кустарниках, но иногда может появляться и в степных районах, если там достаточно укрытий и добычи.

В организации «Rewilding Украина» отметили, что появление животного — хороший знак. Это означает, что природная территория восстанавливается и становится безопасной для диких видов.

«Мы рады видеть, что наши усилия по сохранению природы создают условия, где животные чувствуют себя уверенно», — подчеркнули специалисты.

Лесной кот распространен в Карпатах, на Закарпатье, а небольшие популяции сохранились на Одесщине, Волыни и Буковине. По оценкам ученых, в Украине осталось лишь 400–500 представителей вида. Он крупнее домашней кошки, имеет коренастое тело, короткий пушистый хвост и характерную полосатую окраску. Животное крайне скрытное и предпочитает держаться подальше от людей.

Ученые также считают, что лесные коты могут скрещиваться с домашними, поэтому в природе встречаются гибриды с промежуточными чертами.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала трогательную историю о том, как одесские ветеринары выхаживают лесных котят, мать которых погибла под российским обстрелом.

