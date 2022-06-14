Одесские ветеринары выхаживают краснокнижных котят: их мать погибла под обстрелом

Три детеныша лесной кошки остались без матери, которая погибла во время обстрела территории Одесской области рашистами. Сейчас малыши на реабилитации у ветеринаров. В будущем их планируют выпустить в естественную среду обитания.

Об этом сообщили в ветеринарной клинике Vet Crew Hospital.

“На первый взгляд кажется, что это обычные домашние котята, но не вводите себя в заблуждение.😼 Недавно, к нам на реабилитацию попало 3 котёнка лесной кошки в очень сложном состоянии. После очередной бомбежки Одесской области, жители окрестных сёл обнаружили гнездо с котятами, а рядом мертвую маму”

— сказано на странице клиники в социальной сети Instagram.

Среднеевропейский лесной кот (лат. Felis silvestris silvestris) скрытное животное, которое фактически не приближается к поселениям и избегает всех возможных контактов с человеком. Но, несмотря на это, уникальное животное считается практически исчезнувшим. В Украине их насчитывается около 300 штук.

Самой большой проблемой их исчезновения считается конкуренция с домашними кошками и передача от них инфекций. Уничтожения ареалов обитания человеком, охота на них, а теперь ещё и война играют свою роль в их стремительном исчезновении.

“Мы очень надеемся, что у нас получится реабилитировать этих котят и вернуть их обратно в дикую природу. Но до этого ещё долгий путь!”, —

говорят специалисты клиники.

Подробнее о среднеевропейской лесной кошке можно узнать здесь: uk.wikipedia.org/wiki/Кіт_лісовий

В Одесской области лесные кошки живут в основном в Национальном природном парке “Тузловские лиманы”. Эта территория неоднократно обстреливалась и бомбилась российскими агрессорами. Недавно “Одесская Жизнь” публикова фотографии последствий обстрелов нацпарка.

Также сообщалось, что от действий рашистов страдает морская фауна. В Черном море наблюдается массовая гибель дельфинов, в Азовском и вовсе может исчезнуть вся морская живность.