Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сфотографировали редкого лесного кота (фото)

В Одесской области сфотографировали редкого лесного кота (фото)

Во время последнего визита в Тарутинскую степь команде Rewilding Ukraine удалось встретиться с лесным котом, который, кстати, охраняется законом и занесен в Красную Книгу Украины.

Об этом стало известно из сообщения на странице организации в соцсети facebook.

Дикая кошка находилась на дереве, наслаждаясь теплым солнышком и воздерживаясь от контакта с людьми.

В организации пояснили, что лесной кот является распространенным видом в Украине, особенно в Карпатах и Закарпатье, другие популяции сохраняются в Одесской, Волынской и Буковиной. Ученые подсчитали, что в настоящее время в Украине живет около 400-500 особей лесного кота.

Интересно, что редкий вид начал возвращаться к ландшафтам Украины, в том числе к Придунавью, и стал чаще встречаться с людьми.

Лесной кот имеет большие размеры и коренастое тело, короткий пушистый хвост и характерную окраску меха по сравнению с домашним котом. Он ведет дикий способ жизни и старается избегать людей.

Ученые полагают, что лесные коты могут скрещиваться с домашними котами, поэтому в природе можно встретить гибридные особи с промежуточными чертами.

дикий лесной кот на дереве

Дикую кошку сфотографировали в Одесской области, когда она наслаждалась солнечным теплом, сидя на дереве.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала трогательную историю о том, как одесские ветеринары выхаживают лесных котят, мать которых погибла под российским обстрелом.

Еще мы публиковали видео о хитром шакале, снятое в Одесской области. Животное сумело стащить огромную рыбину к редких птиц.

Читайте также, как рядом с одним из домов в Одессе приземлился орлан-белохвост, и как местные жители с ним поступили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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