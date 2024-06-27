Шакалы все чаще нападают на домашних животных

Шакалы все чаще нападают на домашних животных

На ферме возле села Долинское Ренийской громады шакалы проникли в отару, преодолев железобетонную ограду, и загрызли несколько овец. Рано утром хозяин подсчитал потери: несколько животных растерзаны, несколько ранены.

— Хотя домашние животные на ферме содержатся за железобетонной оградой, для диких зверей она оказалась не помехой, — рассказывает депутат Ренийского горсовета Вячеслав Мунтян. – Недавно шакалы проникли и в город Рени: на одном из подворий звери уничтожили почти все поголовье, которое было у хозяйки, – двух коз, гусей и кур. В нашей громаде по разрешению областной военной администрации производился контрольный отстрел шакалов на двух локациях, но этого недостаточно, работу в этом направлении необходимо продолжать, потому что шакал интенсивно размножается.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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