Ключевые моменты:

Ночью по Украине выпустили 22 ракеты и более 460 дронов.

Четыре дрона «шахед» из ночной атаки залетели в Молдову и Румынию.

В Молдове один беспилотник упал на дом, район оцеплен полицией.

Российские дроны пересекли границы Молдовы и Румынии

Утром 25 ноября в ходе массированной атаки российских войск дроны пересекли Одесскую область и вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и Воздушные силы Украины.

Не известно, сбивали ли дроны ПВО Молдовы или Румынии. В то же время СМИ Молдовы сообщают о падении одного из БПлА в районе Флорешты — в Кухурешть-де-Жос. Летательный аппарат упал на дом охранника в фруктовом саду. Людей эвакуировали, территорию вокруг изолировала полиция.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что четыре беспилотника типа «шахед», использованных в ночной атаке 24–25 ноября, пролетели в сторону соседних стран. В своем утреннем обращении он рассказал о последствиях ударов: по состоянию на данный момент известно о шести погибших и 13 раненых в Киеве.

По словам президента, Россия применила против Украины 22 ракеты разных типов и более 460 БпЛА, преимущественно «шахедов». «Есть точное время пролётов четырёх дронов к нашим соседям», — отметил он, не раскрывая дополнительных деталей.

Зеленский вновь призвал международных партнеров усиливать военную поддержку Украины и не ослаблять санкционное давление на Россию. Он подчеркнул, что только совместные действия союзников помогут остановить агрессию.

