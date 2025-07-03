В Любашевский поселковый совет поступило не менее сотни жалоб от сельхозпроизводителей и крестьян из Ивановки, Антоновки, Агеевки, Бобриков Первого и Второго, Арчепитовки и Янышевки на «бесчинства» парнокопытных. Люди пытаются выгонять незваных гостей со своих огородов, но кабаны каждый раз возвращаются, чтобы поживиться молоденькой картошечкой и огурцами.

На кабанов должны охотиться военные?

След дикого вепря

Мелкие фермеры и единоличники Бобрицкого старостата вместе с охотниками в своем видеообращении к властям отмечают, что кабаны уже частично уничтожили будущий урожай кукурузы, разорили человеческие огороды и беспрепятственно прогуливаются по селам и окрестностям, угрожая жизни и здоровью людей. Дикие свиньи в основном избегают людей, но могут представлять опасность, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей. Переживая за будущий урожай, крестьяне также опасаются, что, охотясь на кабанов, в их села могут забежать и волки.

Нашествие свиней на Любашевщину неоднократно обсуждалось на чиновничьих совещаниях, однако воз, как говорится, до сих пор там. Рекомендации, какие действия предпринять по поводу вопроса с дикими животными, путешествуют из одной инстанции в другую — от поселкового совета в область и… возвращаются обратно. В частности, Любашевскому поселковому голове Геннадию Павлову даже поступило безумное предложение истребить популяцию диких свиней с помощью военных. Руководитель громады объясняет, что решить проблему необходимо законно, без лишнего ажиотажа и обвинений со стороны экологов и сообщества «зеленых» активистов.

В области кабанов встречали еще в курортной Сергеевке, где дикие животные прогуливались по дорожкам санаториев.

А на Николаевщине стада диких свиней также наделали немало вреда на фермерских сельхозугодьях.

Люди просят о помощи, а помочь им нечем

В первую очередь люди обратились за помощью к обществу охотников, чтобы те смогли выловить или уничтожить кабанов. Но, к большому сожалению, из-за войны охота на Одесщине полностью и строго запрещена.

Сергей Курдвановский

— На территории наших охотничьих угодий насчитывается более ста голов диких свиней, а к осени их количество может вырасти втрое, что значительно превышает допустимые санитарные нормы. Многие парнокопытные, а вслед за ними и хищники, мигрировали из зоны боевых действий в наши безопасные края, поэтому крайне необходимо открыть сезон для уменьшения популяций травоядных и плотоядных животных, — сообщил руководитель Любашевского общества охотников и рыбаков Сергей Курдвановский. — В марте-апреле состоялся очередной опорос диких свиней. Обычно свиноматки приводят от десяти до двенадцати поросят. И ранней весной стада кабанов стали чаще искать пищу на человеческих огородах и полях. Люди просили у нас помощи, но мы бессильны им помочь из-за запрета охоты.

Напомню, охотиться в Украине запретили с наступлением военного положения, из-за чего численность охотничьих животных начала стремительно расти, а звери потеряли страх перед человеком.

Специалисты призывают к немедленному проведению мероприятий по регулированию численности животных для достижения экологического и эпизоотического баланса, а также предупреждения потенциальной экологической катастрофы.

В Николаевской области охотиться можно, а в Одесской — нельзя

Убивать не убивать

В прошлом году на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии было принято решение о немедленном проведении в большинстве регионов Украины регулирования численности дикого кабана и хищных пушных плотоядных животных.

К сожалению, наша область в их число почему-то не вошла, хотя эпизоотическая ситуация в Одесской области не менее угрожающая.

Стоит заметить, что Николаевская и Черкасская области еще в 2023 году открыли охоту, и их опыт довольно успешный в плане урегулирования количества дичи, сохранения и развития охотничьих обществ.

Относительно охотничьего сезона 2024-2025 годов, то в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях разрешена охота на копытных, пушных охотничьих животных и пернатую дичь.

Пока нет конкретной информации об объявлении сезона охоты в Одесской области, но любашевские охотники надеются, что из-за нашествия диких кабанов они таки получат лицензию на их отстрел.

Кстати, плата в случае добычи кабана в зависимости от веса составляет от 17,5 до 50 тысяч гривен. Конечно же, средства пойдут на развитие охотничье-рыболовного предприятия Любашевщины.

Наши кабаны угрожают Молдове

Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Чатлабуга утверждает, что дикие кабаны, которые сбежали от войны в Украине, являются главным фактором распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ее государстве.

— Животные свободно передвигаются через границу, и вспышки опасной болезни возникают там, где их меньше всего ожидаем. Мы работаем с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и местными властями, чтобы усилить надзор и ограничить угрозу, — пояснила молдавская чиновница.

Только за первый квартал 2025 года в Европе зафиксировано более четырех тысяч случаев АЧС среди диких кабанов.

Нашел труп кабана — получи деньги

Жители Одесской области смогут получить вознаграждение, если найдут погибшего дикого кабана. Ведь мертвые животные также угрожают распространением чумы свиней. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, государство обещает за каждое мертвое животное, у которого обнаружат вирус, выплатить 1514 гривен.

Право на получение вознаграждения имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста. Для этого нужно в течение 24 часов сообщить о находке в территориальный орган Госпродпотребслужбы — государственных врачей ветеринарной медицины.

Если в патологическом материале возбудителя африканской чумы свиней не обнаружат или труп дикого кабана будет иметь признаки того, что его пытались разрезать, вознаграждение в таком случае не выплатят.

Деньги начнут выплачивать с 1 сентября 2025 года.

Советы охотника

Егерь Андри Баранов

Егерь Любашевского Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) Андрей Баранов рассказал, что дикий кабан прекрасно плавает, может развить скорость до сорока километров в час, прыгнуть до четырех метров в длину и до полутора метров в высоту и без отдыха пробежать 10-15 километров.

Поэтому охотник советует:

Если вы встретились с диким кабаном на дороге или в поле, то главное — не провоцируйте животное

Не подходите к животным близко, не пытайтесь их кормить, а спокойно и без резких движений отойдите от вепря на безопасное расстояние, потому что шансов убежать у человека от разъяренной дикой свиньи очень мало.

Цифра

Ученые зафиксировали увеличение популяции дикого кабана до 44 тысяч особей, что повлекло рост случаев африканской чумы свиней на 880 процентов.

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