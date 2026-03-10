Ключевые моменты:
- Днем 9 марта российские Ту-22М3 нанесли нестандартный удар высокоскоростными ракетами Х-22 по острову Змеиному.
- Несмотря на отсутствие на острове важных целей, все указываает на то, что эта атака имеет высокую значимость атаки для командования РФ.
- Эксперты отмечают, что использование сверхмощных ракет по клочку суши 600х600 метров – это попытка психологического давления, а не военная необходимость.
- Змеиный остается «костью в горле» для оккупантов, заставляя их тратить ресурс дефицитной дальней авиации.
По данным Воздушного командования «Південь», днем в понедельник, 9 марта, российские дальние бомбардировщики Ту-22 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный три крылатые ракеты Х-22.
По мнению военных аналитиков, эта атака выглядит крайне нерационально с военной точки зрения: использование стратегической авиации для поражения объекта, где нет дорогостоящей техники или крупных подразделений, является чрезмерным расходом ресурсов.
Почему это странно?
Обычно для атак на Змеиный враг использует тактическую авиацию (Су-34) или дроны-«шахеды». Однако в этот раз были задействованы Ту-22М3, которые ради этого перегнали из Мурманской области.
Учитывая низкую точность ракет Х-22, целью, скорее всего, был не конкретный объект, а сам остров целиком. При размерах Змеиного примерно 600 на 600 метров, попадание ракеты с боевой частью почти в одну тонну (960 кг) – это попытка буквально «перепахать» скалу.
Символ бессилия
Защитники острова подтверждают: на Змеином нет мощных радиолокационных комплексов или ЗРК, которые оправдывали бы применение Х-22.
Аналитики сходятся во мнении: Змеиный остается для оккупантов «костью в горле». Потеря контроля над островом в 2022 году лишила РФ господства в этой части Черного моря, и теперь агрессор готов тратить дефицитные самолеты, количество которых заметно поубавилось после операции «Паутина», просто ради демонстрации силы.
Источник: Defense Express