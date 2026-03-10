крылатая ракета

Ключевые моменты:

  • Днем 9 марта российские Ту-22М3 нанесли нестандартный удар высокоскоростными ракетами Х-22 по острову Змеиному.
  • Несмотря на отсутствие на острове важных целей, все указываает на то, что эта атака имеет высокую значимость атаки для командования РФ.
  • Эксперты отмечают, что использование сверхмощных ракет по клочку суши 600х600 метров – это попытка психологического давления, а не военная необходимость.
  • Змеиный остается «костью в горле» для оккупантов, заставляя их тратить ресурс дефицитной дальней авиации.

По данным Воздушного командования «Південь», днем в понедельник, 9 марта, российские дальние бомбардировщики Ту-22 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный три крылатые ракеты Х-22.

По мнению военных аналитиков, эта атака выглядит крайне нерационально с военной точки зрения: использование стратегической авиации для поражения объекта, где нет дорогостоящей техники или крупных подразделений, является чрезмерным расходом ресурсов.

Почему это странно?

Обычно для атак на Змеиный враг использует тактическую авиацию (Су-34) или дроны-«шахеды». Однако в этот раз были задействованы Ту-22М3, которые ради этого перегнали из Мурманской области.

Учитывая низкую точность ракет Х-22, целью, скорее всего, был не конкретный объект, а сам остров целиком. При размерах Змеиного примерно 600 на 600 метров, попадание ракеты с боевой частью почти в одну тонну (960 кг) – это попытка буквально «перепахать» скалу.

Символ бессилия

Защитники острова подтверждают: на Змеином нет мощных радиолокационных комплексов или ЗРК, которые оправдывали бы применение Х-22.

Аналитики сходятся во мнении: Змеиный остается для оккупантов «костью в горле». Потеря контроля над островом в 2022 году лишила РФ господства в этой части Черного моря, и теперь агрессор готов тратить дефицитные самолеты, количество которых заметно поубавилось после операции «Паутина», просто ради демонстрации силы.

Источник: Defense Express

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме