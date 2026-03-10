Ключевые моменты:

Днем 9 марта российские Ту-22М3 нанесли нестандартный удар высокоскоростными ракетами Х-22 по острову Змеиному.

Несмотря на отсутствие на острове важных целей, все указываает на то, что эта атака имеет высокую значимость атаки для командования РФ.

Эксперты отмечают, что использование сверхмощных ракет по клочку суши 600х600 метров – это попытка психологического давления, а не военная необходимость.

Змеиный остается «костью в горле» для оккупантов, заставляя их тратить ресурс дефицитной дальней авиации.

По данным Воздушного командования «Південь», днем в понедельник, 9 марта, российские дальние бомбардировщики Ту-22 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный три крылатые ракеты Х-22.

По мнению военных аналитиков, эта атака выглядит крайне нерационально с военной точки зрения: использование стратегической авиации для поражения объекта, где нет дорогостоящей техники или крупных подразделений, является чрезмерным расходом ресурсов.

Почему это странно?

Обычно для атак на Змеиный враг использует тактическую авиацию (Су-34) или дроны-«шахеды». Однако в этот раз были задействованы Ту-22М3, которые ради этого перегнали из Мурманской области.

Учитывая низкую точность ракет Х-22, целью, скорее всего, был не конкретный объект, а сам остров целиком. При размерах Змеиного примерно 600 на 600 метров, попадание ракеты с боевой частью почти в одну тонну (960 кг) – это попытка буквально «перепахать» скалу.

Символ бессилия

Защитники острова подтверждают: на Змеином нет мощных радиолокационных комплексов или ЗРК, которые оправдывали бы применение Х-22.

Аналитики сходятся во мнении: Змеиный остается для оккупантов «костью в горле». Потеря контроля над островом в 2022 году лишила РФ господства в этой части Черного моря, и теперь агрессор готов тратить дефицитные самолеты, количество которых заметно поубавилось после операции «Паутина», просто ради демонстрации силы.

Источник: Defense Express