Как сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни», в настоящее время известно о поражении более 40 российских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50. Ущерб уже перевалил за 2 млрд долларов.

На опубликованном видео представлено, как горит аэродром «Белая» в Иркутской области РФ, и слышно, как комментируют удар.

Также сообщается о взрывах на авиабазе «Оленья» в Мурманской области и в Рязанской области.

По информации источников, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Как сообщается, эта уникальная спецоперация получила название «Паутина».

Напомним, в начале мая этого года впервые в мировой истории морской беспилотник Magura V5 уничтожил многоцелевой российский истребитель Су-30.

А в ночь на 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область силы противовоздушной обороны успешно применили украинский мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), в результате чего был уничтожен новейший российский реактивный беспилотник.

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