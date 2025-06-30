Расположенный в Одесской области, на расстоянии более 37 километров к востоку от дельты Дуная, он имеет весомое военно-стратегическое значение по контролю над морскими путями и воздушным пространством северо-западной части Черного моря. И вполне понятно, почему уже в первый день своего широкомасштабного вторжения на территорию Украины рашистские войска на ракетном крейсере «Москва», фрегате «Адмирал Эссен» и патрульном корабле «Василий Быков» 24 февраля 2022 года вплотную приблизились к этому островку нашей земли, предложив в радиоэфире украинским защитникам сдаться в плен, иначе по ним будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Но получили на это в ответ легендарное «Русский военный корабль, иди…!».

Эта фраза, прозвучавшая из уст одного из отважных наших воинов, одновременно стала и всем известным мемом, и символом борьбы украинского народа с российскими агрессорами, которые, вскоре после захвата острова, под натиском огня Сил обороны Юга Украины были вынуждены в спешке оставить это важное место, потеряв контроль над частью акватории Черного моря. Это позволило Украине вновь открыть гражданское судоходство по устью Быстрое и разблокировать путь к нашим портам на Дунае.

Как враг мечтал контролировать северо-западную часть Черного моря

Так, несмотря на мужество и стойкость защитников Украины, «защищая на острове русский язык, права жителей «Л/ДНР», ведя отчаянную борьбу с войсками НАТО», с началом своего широкомасштабного вторжения врагу все-таки удалось захватить наш остров. Силы были неравны. Оккупанты в первый день полномасштабной войны слово сдержали, нанеся интенсивный ракетно-артиллерийский удар по украинскому гарнизону, в результате чего все сооружения на острове были разрушены, а наши защитники, среди которых были пограничники и морские пехотинцы, после нескольких часов боя с агрессорами, вынуждены были сдаться в плен.

Но никто не собирался отдавать навсегда этот самый отдаленный и чистый уголок украинской земли.

Так, захватом Змеиного враг пытался обеспечить контроль над водным и воздушным пространством в районе северо-западной части Черного моря. И для этого он постоянно наращивал там свой боевой состав, пытаясь создать мощную систему противовоздушной обороны и нанося нам огневое поражение из реактивных систем залпового огня.

Но, как со временем вспоминал в то время командующий оперативным командованием «Південь» генерал-майор Андрей Ковальчук, когда оккупанты методично обустраивали свой гарнизон на захваченном острове, Силы обороны Украины постоянно противодействовали этому.

— Более двух месяцев продолжалась операция по освобождению Змеиного. И хочу подчеркнуть, что за это время украинским военным командованием был принят целый комплекс управленческих решений. Именно с учетом тактики и стратегии врага мы просчитывали собственные действия, которые оказались более эффективными, целесообразными и часто нестандартными, — подчеркнул украинский генерал.

По его словам, в целом к операции по освобождению острова была привлечена группировка разнородных сил ВМС, эскадрилья «байрактаров», Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки «Александрия». А сама операция длилась в несколько этапов.

Украинские защитники «переводили» надводные суда в «подводные»

На первом этапе для поражения кораблей и техники россиян защитники Украины обрезали логистику врага.

На втором этапе благодаря точной работе БПЛА «Байрактар» и отечественных технологий мы поразили четыре быстроходных патрульных катера типа «Раптор», которые пытались разведать обстановку в районе устья Дуная, скоростной десантный катер на воздушной каверне типа «Серна». А также нанесли существенные повреждения фрегату «Адмирал Эссен» и, так сказать, перевели в подводный флот новый современный буксир «Спасатель Василий Бех».

И отправили «Москву» на… дно

Настоящим «сюрпризом» для россиян стало потопление в апреле 2022 года флагмана их Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» в результате атаки протикорабельнымиракетами «Нептун». Ведь, благодаря оснащению прочной системой противовоздушной обороны, именно он обеспечивал прикрытие вражеской корабельной группировки в море. А после его потопления рашисты решили создать себе стационарный крейсер уже с самого острова.

Для этого туда было доставлено около трех десятков единиц вооружения и техники. В частности:

ЗРК «Тор-М2»,

«ЗРГК»Панцирь-С1»,

реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо-Г»,

боевые бронированные машины,

военные автомобили,

дизель-генераторы и еще около полутора десятков других тщательно замаскированных объектов.

Но все усилия русских по удержанию острова оказались напрасными. Операция по освобождению Змеиного была спланирована тщательно и с учетом всех особенностей на острове. Благодаря этому впоследствии нашим защитникам удалось внезапно и метко уразитьвражеский командный пункт и средства препятствий и разведки российских оккупантов, которые были расположенына украденных рашистами буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. И, кроме самих потерь, это также произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно настоящих мощностей Сил обороны Юга Украины.

«Шаг доброй воли» от оккупантов

Поэтому даже в условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления и маневра наших артиллерийских огневых средств, Змеиный все равно был освобожден. Постоянные атаки со стороны Сил обороны Украины привели к нарушению логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове. Враг был деморализован.

Так, после 126-дневной оккупации в ночь на 30 июня оккупанты поспешно покинули Змеиный, эвакуировав остатки своего гарнизона несколькими скоростными катерами и назвав свой позорный побег очередным «шагом доброй воли». А с учетом уничтоженных на острове вражеских зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», «Тор-М2», радиолокационной станции «Мыс», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», системы радиоэлектронной борьбы, маломерного катера, склада боеприпасов и около десяти единиц боевых бронированных машин автомобильной техники в целом потери российских оккупационных войск на острове в денежном эквиваленте составили более 900 миллионов долларов.

Уже 4 июля на остров вертолетом был доставлен Государственный Флаг Украины, который снова взвился над его территорией, символизируя возвращение под юрисдикцию Украины. Туда же первыми вошли бойцы 73-го центра специального назначения ССО Украины. И путь для осуществления гражданского судоходства к таким портам на Дунае, как Измаил, Рени и Усть-Дунайск, вновь был восстановлен.

Вячеслав Диордиев

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