Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, это решение было принято после проверки, которая выявила, что продление действия договоров является несоответствующим современным условиям.

Так, в 2020-2021 годах Казенное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» провело тендеры и заключило соглашения с подрядчиками на строительство базовой станции «Змеиный», которая должна была обеспечивать безопасность мореплавания и связь во время чрезвычайных ситуаций. Финансирование должно было осуществляться из государственного бюджета.

Однако из-за полномасштабного вторжения России остров Змеиный попал в перечень зон активных боевых действий, что сделало невозможным выполнение работ. Несмотря на это, действие договоров продолжали на 2023 и 2024 годы, создавая риск неэффективного использования бюджетных средств.

Прокуратура указала, что средства государственного бюджета должны быть направлены на оборону, восстановление инфраструктуры и помощь переселенцам, а не на проекты, которые невозможно реализовать. После вмешательства прокуратуры договоры были расторгнуты, и расходы государства удалось избежать.

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