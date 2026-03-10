Ключевые моменты:

Ночная атака РФ по городам Украины: есть разрушения и раненые.

Силы обороны освободили почти всю территорию Днепропетровской области.

Командование ВСУ раскрывает детали операций и продвижения на фронте.

Россия пытается создать 20-километровую «буферную зону» на границе с Украиной.

Венгрия удерживает 80 миллионов долларов Украины как рычаг давления.

Ночная атака РФ по городам Украины: есть раненые и разрушения

Этой ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепр и Харьков.

В Днепре в результате российской атаки повреждено не менее восьми многоэтажных домов, сообщил мэр города Борис Филатов. В зданиях выбито несколько сотен окон. Пострадали 10 человек, среди них – 12-летний ребенок.

В Харькове из-за попадания «Шахеда» по Индустриальному району пострадали шесть человек, среди них – 16-летняя девушка.

Позже стало известно о еще одном ударе БпЛА – повреждены частные дома и хозяйственные постройки, сообщил мэр Игорь Терехов. Дрон упал на дорогу между домами в частном секторе. Пострадали четыре человека, в их числе – 17-летняя девушка.

А уже утром российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска на Донетчине. В результате погибли два человека, еще 17 получили ранения, среди них 14-летняя девушка. Повреждены шесть многоэтажных домов и около десяти автомобилей.

По теме: В результате атаки на Затоку умер раненый мужчина

Силы обороны Украины освободили почти всю Днепропетровскую область

Силы обороны Украины освободили почти всю территорию Днепропетровской области, ранее захваченную российскими войсками. По итогам февраля освобождено больше территории, чем потеряно.

Об этом заявил в недавнем интервью изданию «РБК-Украина» начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

«Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить», – сказал он.

Наступление на этом направлении проводят десантно-штурмовые и штурмовые подразделения при поддержке механизированных бригад.

По словам Комаренко, наши силы проводят спланированную наступательную операцию на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. За время этих действий уже освобождено более 400 квадратных километров территории.

При этом он отметил, что враг планирует наступательные действия на весну, в частности, с целью максимального продвижения в указанных областях.

Помимо этого, генерал-майор Александр Комаренко раскрыл новые детали операций ВСУ:

Курская операция . Необходимость ее проведения стала очевидной уже в мае 2024 года, когда враг пытался продвигаться в направлении Харькова. В итоге удалось сорвать их наступление и заставить перенаправить силы с других направлений.

. Необходимость ее проведения стала очевидной уже в мае 2024 года, когда враг пытался продвигаться в направлении Харькова. В итоге удалось сорвать их наступление и заставить перенаправить силы с других направлений. Контрнаступление-2023 . Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» должна была сковать силы врага и улучшить тактическое положение ВСУ на Бахмутском направлении.

. Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» должна была сковать силы врага и улучшить тактическое положение ВСУ на Бахмутском направлении. Мелитопольская операция . Наступление планировали провести еще в 2022 году, но отменили из-за боев за Херсон.

. Наступление планировали провести еще в 2022 году, но отменили из-за боев за Херсон. Захват территорий «в кредит» . Россияне часто докладывают наверх о захвате территорий, которые на самом деле находятся глубоко в нашем тылу.

. Россияне часто докладывают наверх о захвате территорий, которые на самом деле находятся глубоко в нашем тылу. «Мясные» штурмы . Россияне позволяют себе стачивать личный состав, как расходный материал.

. Россияне позволяют себе стачивать личный состав, как расходный материал. Оперативная обстановка . Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления. Там враг сосредоточил основные усилия. Однако Силы обороны постепенно выравнивают обстановку.

. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления. Там враг сосредоточил основные усилия. Однако Силы обороны постепенно выравнивают обстановку. Планирование операций. Сейчас у Генштаба ВСУ уже есть как минимум четыре варианта с наработками действий на разных направлениях фронта.

Россия пытается создать 20-километровую «буферную зону» на границе с Сумской и Харьковской областями

Россия пытается создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, заявил командующий группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.

По его словам, для этого российские войска пытаются захватывать приграничные села.

«У нас есть 12 идентифицированных участков, где противник силами от штурмовой роты – возможно, до батальона – будет пытаться расширить зону своего контроля», – сказал военный.

Речь, в частности, идет о Краснопольском, Великописаревском и Золочевском направлениях.

Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление России весной и летом

Согласно аналитике американского Института изучения войны, Силы обороны Украины активизировали контратаки не только по направлениям Александровки и Гуляйполя, но и в западной части Запорожской области.

«Эти контратаки создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать план наступательной кампании России на весну-лето 2026», – говорится в отчете.

Напомним, ранее украинские эксперты отправились защищать американские базы от дронов

Давление по «Дружбе»: Венгрия удерживает 80 миллионов Украины

Венгрия будет шантажировать Украину деньгами, изъятыми во время задержания инкассаторов Ощадбанка.

Об этом заявил министр транспорта Венгрии Янош Лазар.

По его словам, Будапешт не будет отдавать 80 млн долларов наличных денег, а использует их как рычаг давления, чтобы возобновить работу нефтепровода «Дружба».

«Мы не вернем эти деньги. Пока они останутся здесь. Мы ждем, когда трубопровод снова откроют», – сказал министр.

Работа украинского участка нефтепровода «Дружба» была остановлена 27 января после российской атаки, что прекратило поставки в Венгрию и Словакию.

На прошлой неделе в Венгрии задержали инкассаторов «Ощадбанка», которые перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

В МИД Украины заявили, что Будапешт фактически взял украинцев в заложники и присвоил деньги. Там назвали происходящее государственным терроризмом и рэкетом.

Как сообщалось, утром 9 марта один из крупнейших государственных банков Украины столкнулся с кибератакой.