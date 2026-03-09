Ключевые моменты:

Морские дроны Magura могут запускать зенитные дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников.

Новую конфигурацию уже испытали в реальных боевых условиях.

Такая технология может усилить антидроновую защиту Одессы.

Magura теперь могут сбивать «шахеды» над Черным морем

Украинские морские дроны Magura получили новую возможность — запускать зенитные беспилотники для борьбы с вражескими дронами. Об этом сообщили аналитики Defense Express.

Журналист издания The Economist Оливер Керролл опубликовал видео испытаний новой системы, где видно, как с пусковой установки, установленной на морском дроне Magura, стартует дрон-перехватчик. Сообщается, что подобная конфигурация уже проходила тестирование в реальных боевых условиях.

По мнению аналитиков, морские дроны могут работать группами. Если объединить их с другими системами — например, FPV-дронами или ракетами класса «воздух-воздух», — это откроет новые возможности для военных операций на море.

Эксперты считают, что дроны Magura с зенитными беспилотниками будут особенно эффективны против дальнобойных ударных дронов типа «Шахед» и «Герань». Их можно перехватывать еще над Черным морем — до того, как они достигнут украинского побережья.

Таким образом может появиться своеобразная «антидроновая завеса», которая будет защищать юг Украины, включая Одессу.

Как будет работать новая система перехвата дронов

Предполагается, что морские дроны будут патрулировать прибрежную зону и перехватывать беспилотники, которые Россия запускает из Крыма через Черное море.

Управление такими дронами осуществляется через спутниковую систему Starlink. Это означает, что операторы могут находиться на расстоянии и контролировать дроны удаленно. Однако эксперты отмечают, что важным фактором остается задержка сигнала, которая может влиять на эффективность перехвата.



По мнению специалистов, разработчики создали практичное решение, основанное на уже проверенных технологиях зенитных дронов. Благодаря этому морские дроны Magura смогут выполнять новые задачи на поле боя и усилить систему противовоздушной обороны.