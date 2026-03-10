Ключевые моменты:

В Брянске сообщили примерно о 10 взрывах в районе завода «Кремний Эл».

Предприятие производит микроэлектронику для ракетных комплексов и военной техники РФ.

Президент Украины подтвердил удар по военному заводу.

Удар по заводу «Кремний Эл» в Брянске: что известно

Сегодня в российском городе Брянск были слышны мощные взрывы, после которых в городе заметили сильное задымление.

Как сообщили российские Telegram-каналы и местные жители, около десяти взрывов произошли в районе завода «Кремний Эл». В сети также появились фото и видео, на которых видно дым и пожар в районе предприятия. Авторы публикаций предполагают, что именно этот завод мог стать целью атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что украинские силы нанесли удар по объекту в Брянской области.

По его словам, о проведении операции ему сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский отметил, что был поражен завод, который производит системы управления для различных типов российских ракет.

Предприятие «Кремний Эл» считается одним из крупных производителей военной микроэлектроники в России. Там изготавливают компоненты для ракетных комплексов, систем ПВО «Панцирь», ракет «Искандер», радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Это не первая атака на предприятие. Ранее завод уже подвергался ударам в 2023, 2024 и 2025 годах.

На днях украинские военные уничтожили три комплекса «Панцирь-С1», десантный катер и базу дронов «Орион» в оккупированном Крыму.

