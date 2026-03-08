Ключевые моменты:

Директор Одесского зоопарка назвал утопией идею перенести животных в новый зоопарк в парке Савицкого.

Предложение предусматривает временный вывоз животных в другие зоопарки и их последующее возвращение.

По словам специалистов, двойное перемещение животных крайне рискованно, особенно для пожилой слонихи Венди.

Беляков предлагает развивать существующий зоопарк по готовому европейскому проекту и делать это поэтапно.

«Миллиарды из космоса» и фатальный риск

Ранее депутаты Александра Гарбарь и Анжелика Карапетян предложили оставить на нынешней территории зоопарка только птиц. Остальных животных, по их плану, должны временно перевезти в другие зоопарки, а затем вернуть в новый современный зоопарк, который предлагается построить в парке Савицкого.

«Это предложение было бы хорошим и его можно было бы рассматривать всерьез, если бы не его фантастичность», – написал у себя в «Фейсбуке» Беляков.

По его словам, строительство современного зоопарка на новом месте требует миллиардов гривен, которых в бюджете воюющей страны нет. Однако главная опасность даже не в деньгах, а в логистике.

«Перемещение (а тем более двухкратное) большого количества диких животных – дело сверхсложное, крайне рискованное и крайне опасное для жизни этих животных. Именно на это указали специалисты из Николаева и Киева, профессионалы, всю жизнь работающие с животными и имеющие огромный опыт по зоопарковому делу и ветеринарии. Было, в частности, указано, на большой риск попытки перемещения нашей слонихи Венди в силу ее пожилого возраста. Такая попытка может стать роковой!» – предупреждает руководитель зоопарка.

Реальные шаги против «марсианских планов»

При этом Беляков призвал сосредоточиться на более реалистичном пути развития учреждения. Он также напомнил, что зоопарк и так активно развивается своими силами: за счет доходов от кассы уже построены новые вольеры для тигров, львов, медведей и лемуров.

«Сделано очень много, но больше не сделано. У нас много болезненных проблем, которые зоопарк не сможет решить своими силами. Нужно финансирование, поэтапное, реальное в условиях войны», – отмечает директор учреждения.

Вместо сомнительных экспериментов он предлагает продолжать реализацию уже существующего проекта архитектора Натальи Головченко, основанного на европейских стандартах и позволяющего обновлять территорию поэтапно, без риска для жизни питомцев.

«В Одесском зоопарке хватает территории, нужно финансирование», – подчеркнул Игорь Беляков.

А в завершение своего обращения он иронично заметил, что прилет марсиан, которые построят зоопарк за свой счет, выглядит куда более реалистичным сценарием, чем предложение депутатов.

Ранее депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова предупредила об угрозе застройки Одесского зоопарка. По ее словам, участок площадью 6 гектаров в центре города уже давно привлекает застройщиков. Сейчас зоопарк использует около 4 гектаров, а остальная земля, по мнению депутата, может стать объектом интереса бизнеса.

Стоит отметить, что в настоящее время Одесский зоопарк переживает непростые времена, поскольку средств на расширение вольеров и благоустройство территории не хватает. Помимо этого, вокруг учреждения развернулась настоящая информационная война.