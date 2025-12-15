Ключевые моменты:

Религиозная громада села Мироны перешла из УПЦ МП в ПЦУ по решению общего собрания.

Причиной стало несогласие с позицией священника Московского патриархата.

В громаде назначен новый исполняющий обязанности настоятеля.

Решение религиозной громады села Мироны

13 декабря 2025 года в селе Мироны Балтской ОТГ Подольского района Одесской области прошло общее собрание религиозной громады «Приход Покрова Пресвятой Богородицы». Главным вопросом стало изменение церковной юрисдикции — переход из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ.

Во время собрания верующие высказали недовольство действиями священника Московского патриархата. По словам общины, он отказывался молиться за победу Украины, украинских военных и погибших защитников, не поддерживал волонтерскую помощь фронту и не соглашался проводить богослужения на украинском языке.

Из-за такой позиции духовенства прихожане приняли решение о переходе в ПЦУ единогласно. Предыдущий настоятель не принял выбор верующих и остался верен идеологии «русского мира».

После этого управляющий Одесской епархией ПЦУ архиепископ Афанасий назначил исполняющим обязанности настоятеля капеллана, протоиерея Николая Левенца. На собрание также был приглашен секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Теодор Оробец.

Кроме смены юрисдикции, громада избрала новые руководящие органы и утвердила Устав в обновленной редакции.

Напомним, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, который запрещает в Украине Русскую православную церковь. Это открывает возможность запрета и УПЦ (бывший московский патриархат), которую связывают с РПЦ.

