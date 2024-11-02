Одесская область: в Православную церковь Украины перешел еще один приход

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви.

Так, 31 октября протоиерей Вячеслав Петрашевский заявил архиепископу Одесскому и Балтскому Афанасию о своем желании вместе с общиной перейти в ПЦУ и подал соответствующее прошение.

В епархии сообщили, что управляющий издал соответствующие указы о принятии протоиерея в состав Одесской епархии ПЦУ вместе с общиной и поручил ему заботиться о религиозной общине не только своего села, но и о соседнего Пужайково.

Напомним, в январе 2024 года решение выйти из московского патриархата приняла религиозная община Свято-Успенского прихода поселка Александровка Черноморской громады.

В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) заявила об отходе от Московского патриархата, хотя формально не провозгласила автокефалию.

20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, который запрещает в Украине Русскую православную церковь. Это открывает возможность запрета и УПЦ (бывший московский патриархат), которую связывают с РПЦ.

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