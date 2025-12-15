Ключевые моменты:

Водохранилище «Китай» в критическом состоянии из-за сильного заиления.

Слой ила 160 см, а воды 90 см.

Водохранилище обеспечивает питьевой водой 8 сел.

Критическое состояние водохранилища

Состояние водохранилища «Китай» в Измаильском районе Одесской области критическое. Специалисты обнаружили сильную заиленность и существенную потерю объема воды. Кстати, это водохранилище обеспечивает водой восемь сел. Поэтому водоем критически важен для питьевого водоснабжения и орошения в регионе.

Во время проверки провели детальные измерения и установили контрольные точки. На наибольшей глубине слой мягкого ила достигает более 160 см, тогда как глубина воды — около 90 см. Это указывает на угрожающее мельчение водоема.

Полученные данные используют для разработки предложений по дноуглублению и восстановлению водохранилища.

Добавим, что водохранилище «Китай» находится в долине Дуная в Измаильском районе. Это пойменно-лиманный водоем, отгороженный от реки дамбой и соединенный шлюзованным каналом со Степным устьем Дуная. Также воду применяют в Красноярской оросительной системе.

Напомним, 13 декабря в Одессу и Одесскую область была совершена самая массированная атака с начала полномасштабной войны. Одесса оказалась без света, воды и тепла. В городах и селах воду подают по графику, работают генераторы и «пункти незламності».

