Одесский митрополит Агафангел выступил против РПЦ

Об этом стало известно из заявления архиереев УПЦ, опубликованного на сайте Винницкой епархии УПЦ, обнародованном 31 октября.

Российскую церковь обвинили в аннексии епархий расположенных на временно оккупированных территориях Украины. Так, решением РПЦ был снят с должности митрополит донецкий Иларион и назначен на его место священник с Дальнего Востока России.

Агафангел является одним из самых влиятельных иерархов Украинской православной церкви и возглавляет Одесскую епархию с 1992 года,

Позиция митрополита Агафангела, который долгие годы считался одним из самых консервативных архиереев УПЦ, особенно значима. Его подпись под документом демонстрирует серьезные изменения в отношении церковной элиты к действиям Москвы.

Это первый случай, когда большая группа епископов УПЦ открыто выступила против церковных аннексий со стороны РПЦ. Ранее подобные действия Москвы в отношении епархий в Крыму и на других оккупированных территориях вызывали лишь частные обсуждения.

Но заявление подписала лишь треть всех епископов, а глава УПЦ митрополит Онуфрий и синод церкви не присоединились к нему. Это свидетельствует об определенных разногласиях внутри церкви относительно дальнейшего курса в отношениях с РПЦ.

Напомним, что УПЦ в мае 2022 года заявила об отходе от Московского патриархата, хотя формально не провозгласила автокефалию. Украинские власти продолжают рассматривать УПЦ как часть РПЦ, а недавно принятый закон может заставить церковь окончательно определиться по поводу разрыва отношений с Москвой под угрозой санкций.

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