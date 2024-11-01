Одесский митрополит Агафангел выступил против РПЦ

Глава Одесской епархии митрополит Агафангел вместе с 30 другими епископами Украинской православной церкви подписал открытое письмо, которое осуждает действия Русской православной церкви по аннексии Донецкой епархии.
Об этом стало известно из заявления архиереев УПЦ, опубликованного на сайте Винницкой епархии УПЦ, обнародованном 31 октября.
Российскую церковь обвинили в аннексии епархий расположенных на временно оккупированных территориях Украины. Так, решением РПЦ был снят с должности митрополит донецкий Иларион и назначен на его место священник с Дальнего Востока России.
Агафангел является одним из самых влиятельных иерархов Украинской православной церкви и возглавляет Одесскую епархию с 1992 года,
Позиция митрополита Агафангела, который долгие годы считался одним из самых консервативных архиереев УПЦ, особенно значима. Его подпись под документом демонстрирует серьезные изменения в отношении церковной элиты к действиям Москвы.
Это первый случай, когда большая группа епископов УПЦ открыто выступила против церковных аннексий со стороны РПЦ. Ранее подобные действия Москвы в отношении епархий в Крыму и на других оккупированных территориях вызывали лишь частные обсуждения.
Но заявление подписала лишь треть всех епископов, а глава УПЦ митрополит Онуфрий и синод церкви не присоединились к нему. Это свидетельствует об определенных разногласиях внутри церкви относительно дальнейшего курса в отношениях с РПЦ.
Напомним, что УПЦ в мае 2022 года заявила об отходе от Московского патриархата, хотя формально не провозгласила автокефалию. Украинские власти продолжают рассматривать УПЦ как часть РПЦ, а недавно принятый закон может заставить церковь окончательно определиться по поводу разрыва отношений с Москвой под угрозой санкций.
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