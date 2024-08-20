В Украине запретили РПЦ: что будет с УПЦ, которая с ней связана

Почему запретили РПЦ и что будет с УПЦ

Почему запретили РПЦ? Об этом сказано в начале текста закона:

«Принимая во внимание то, что РПЦ является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершающихся от имени российской федерации и идеологии «русского мира», деятельность Русской православной церкви в Украине запрещена».

Украинская православная церковь – самая многочисленная в Украине по количеству приходов (более 9 тысяч) и прихожан. После принятия закона о запрете РПЦ все они могут оказаться вне закона.

Впрочем, новый закон дает церквям, которые в украинском обществе связывают с россией, дан срок в 9 месяцев, чтобы доказать отсутствие таких связей.

Формально УПЦ и сейчас не зависит от РПЦ и является самостоятельной. Об этом в самой церкви сообщили в мае 2022 года, через три месяца после полномасштабного российского вторжения. Иерархи церкви осудили войну, УПЦ помогает украинской армии и занимается благотворительностью.

Но проверка Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСЭСС) показала, что окончательно Украинская православная церковь со своими российскими корнями не порвала – не объявила себя автокефальной.

Что будет через 9 месяцев, если ситуация не изменится?

ГСЭСС сможет подавать в суд на религиозные организации, которые связаны с РПЦ и добиваться их запрета. Правда формально и с точки зрения закона, каждый приход и религиозная община – это независимые общественные организации. Поэтому в суд надо будет подать не менее 9 тысяч исков.

Впрочем, по новому закону, у государства будет более быстрый и простой способ осложнить жизнь УПЦ. Уже через три месяца оно сможет разрывать договора на аренду памятников истории и архитектуры, которыми являются многие храмы и монастыри. Всего таких по Украине несколько тысяч.

Что будет делать УПЦ для своей защиты

Как передает BBC, ссылаясь на свой источники в Украинской православной церкви, есть две параллельные стратегии. Первая, внутренняя, не делать ничего. Ведь впереди еще 9 месяцев, а потом впереди тысячи судебных процессов и не факт, что суд встанет на сторону ГСЭСС, а не общин церкви.

К тому же у представителей УПЦ есть надежда на мирные переговоры с россией, на которых будет смягчено и отношение украинского государства к этой религиозной организации.

Вторая линия поведения – внешнеполитическая. У УПЦ есть лоббисты за рубежом. Многие иностранные церкви уже выступили на ее защиту, считая, что запретом религиозной организации украинские власти идут против свободы совести. Поэтому УПЦ и связанные с нею юристы будут продолжать компанию в свою защиту в западных медиа и среди других церквей.

Они даже угрожают добиваться персональных санкций против народных депутатов, проголосовавших за закон о запрете РПЦ.

Позиция православной церкви Украины и Вселенского патриарха

Вторая по численности православная церковь в Украине – это Православная Церковь Украины (ПЦУ). К ней у украинского государства претензий нет. И до, и после принятия закона ПЦУ предлагала УПЦ объединиться, но в УПЦ считают, что такое объединение будет, по сути поглощением, и категорически против перехода церковных общин их УПЦ в ПЦУ. В итоге представители православных церквей не пришли к компромиссу и переговоры провалились.

Не нашли в УПЦ общего языка и с Вселенским патриархатом. Там не могут смириться с тем, что Вселенский патриархат легализовал, с церковной точки, зрения ПЦУ, предоставив этой церкви томос (документ об автокефалии). С тех пор официальные отношения между УПЦ и Вселенским патриархатом не поддерживаются. Хотя последний готов выступить посредником при объединении УПЦ и ПЦУ, если они пойдут на такой шаг.

Фото ТСН