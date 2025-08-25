Прогноз погоды в Одессе на 26 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 18-19°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

