Прогноз погоды в Одессе на 26 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
