Ключевые моменты:

В Одессе прошли слушания по разделам 11, 12 и 13 Соглашения с ЕС, на которых рассматривались вопросы развития агросектора, рыболовства и молочной переработки, а также поддержки прифронтовых территорий.

Более 70 представителей агро-, рыбной и перерабатывающей отраслей из пяти областей обсудили ключевые вызовы и пути адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС

Основные результаты

Под председательством заместителя министра Дениса Башлика обсудили стратегические направления развития южных регионов, подчеркнув особое внимание к прифронтовым территориям.

Диалог с бизнесом и специалистами позволил учесть практические предложения фермеров и производителей, которые в дальнейшем будут основой официальных переговоров с Европейской Комиссией.

Следующие региональные слушания запланированы на 28 августа в Полтаве для представителей центральных и восточных областей. Этот процесс продолжается после проведения встречи 14 августа во Львове.

Двусторонние встречи Украины с Еврокомиссией по разделам аграрного соглашения состоятся в Брюсселе в сентябре 2025 года, где будет оценено внедрение норм ЕС в национальное законодательство.

