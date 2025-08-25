Ключевые моменты:

Виктор Джевага разрабатывал дизайн многих одесских журналов и газет, среди которых «Парасолька», «Фонтан», «Футбол-Интер», «Одесский Водный» и другие.

Его карикатуры экспонировались на международных выставках, а работы хранятся в частных коллекциях США, Германии, Канады, Бельгии, Дании, Болгарии и других стран.

Жизнь и творчество

Виктор окончил художественную школу в 1978 году по классу акварели. Карикатуры начал рисовать еще в школе, обращая внимание на повседневные ситуации и жизнь вокруг. Он считал свои произведения отражением реальной жизни, вдохновляясь простыми повседневными наблюдениями, например, во время поездок в троллейбусе.

На протяжении своего творческого пути Виктор активно работал как дизайнер и график, создавая фотоинсталляции и новые журнальные проекты. Он был известен своим стилем, который привлекал широкий круг зрителей и вызывал улыбки по всему миру.

К сожалению, жизнь этого талантливого человека оборвалась преждевременно. Своим творчеством он оставил яркий след в культурной жизни Одессы и за ее пределами.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Джеваги.

