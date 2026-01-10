Ключевые моменты:

  • Осложнения погоды: снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель.
  • Порывы ветра до 20 м/с (особенно ночью).
  • На дорогах: ночью видимость 500-1000 м из-за снега и гололеда.

Прогноз погоды в Одессе

11 января облачно с прояснениями. Ночью вьюга, гололедица. Днем небольшой снег. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 6-8°С мороза,
  • днем 3-5°С мороза.

Погода в Одесской области

В регионе облачно с прояснениями. Ночью умеренный снег, днем ​​местами небольшой снег. Также синопники предупреждают о налипании мокрого снега, метели, гололедицы.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 6-11°С мороза, на севере до 14°С мороза,
  • днем 3-8°С мороза.

На автодорогах области ночью во время снега, видимость 500-1000 м, гололедица.

