Ключевые моменты:
- Осложнения погоды: снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель.
- Порывы ветра до 20 м/с (особенно ночью).
- На дорогах: ночью видимость 500-1000 м из-за снега и гололеда.
Прогноз погоды в Одессе
11 января облачно с прояснениями. Ночью вьюга, гололедица. Днем небольшой снег. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 6-8°С мороза,
- днем 3-5°С мороза.
Погода в Одесской области
В регионе облачно с прояснениями. Ночью умеренный снег, днем местами небольшой снег. Также синопники предупреждают о налипании мокрого снега, метели, гололедицы.
Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 6-11°С мороза, на севере до 14°С мороза,
- днем 3-8°С мороза.
На автодорогах области ночью во время снега, видимость 500-1000 м, гололедица.
