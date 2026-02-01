Ключевые моменты:

Высоковольтную линию Украина – Молдова отремонтировали, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга Украины.

Авария на линии 400 кВ привела к сбоям в энергосистеме и временному прекращению пропуска транспорта на границе с Молдовой.

По словам министра, ремонт завершили около двух часов ночи. Это позволило оперативно добавить в энергосистему Южного региона около 500 МВт мощности и улучшить стабильность энергоснабжения.

Шмыгаль также отметил, что продолжается ускоренное внедрение когенерационных установок. Параллельно ведётся работа над упрощением условий для развития собственной генерации.

Ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что в течение суток смогли вернуть электричество 320 тысячам семей в 558 населенных пунктах области, оставшихся без света после непогоды. Больше всего повреждений зафиксировано в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.

Напомним, ночью 31 января в регионе, как и прогнозировали синоптики, ухудшилась погода – похолодание и снегопад привели к новым отключениям. Утром без света оставались жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов. В самой Одессе электроснабжение обеспечивали прежде всего объектам критической инфраструктуры.

В тот же день из-за серьезных проблем в энергосистеме на линии 400 кВ Исакча–Вулканешты – МГРЭС упало напряжения, что вызвало аварийное отключение. На украинско-молдавской границе временно прекратился пропуск транспорта и товаров из‑за выхода из строя центральных баз данных молдавской таможни.