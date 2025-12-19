Ключевые моменты:

Враг повредил ключевой объект энергетики в Арцизе.

Город неделю был без света.

Полное восстановление электроэнергии ожидалось не ранее 26 декабря из-за серьезных повреждений.

Электричество возвращается поэтапно в разные районы.

Город выходит из тьмы

В ночь на 13 декабря враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Арциза. Был поврежден ключевой объект энергетики и в результате привело к массовым отключениям электроэнергии.

В городе были организованы пункты обогрева, “незламності” и полевые кухни. Жители могли там погреться, зарядить гаджеты и получить горячую еду.

Следует отметить, что повреждения в Арцизской громаде были настолько серьезны, что ДТЭК прогнозировали полное восстановление не ранее 26 декабря.

По информации местных жителей, электричество начало возвращаться поэтапно в разные районы Арциза. Таким образом, Арциз постепенно выходит из состояния блэкаута, а энергетики возвращают свет. Правда работы для энергетиков еще хватает, а жителей призывают сохранять терпение.

Напомним, днем ​​19 декабря РФ снова атаковала Одесскую область. Дрон нанес очередной удар по мосту в деревне Маяки через Днестровский лиман. Кроме этого, участок трассы Одесса – Рени в районе Маяков остается закрытым.