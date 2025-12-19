Ключевые моменты:

После ночной атаки дронов часть Пересыпского района Одессы осталась без воды.

Организован подвоз воды.

Мэрия опубликовала адреса локаций, где можно набрать воду.

Где жители могут набрать воды, рассказали в одесской мэрии.

Локации для подвоза воды в Пересыпском районе:

ул. Лузановская, 67 – возле офиса УК «Клевер»;

ул. Жолио-Кюри, 26;

ул. Князя Владимира Великого, 135;

ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета «Таврия В»;

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 во дворе (заезд на площадку между домом № 1 и ТЦ «Сильпо»);

ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;

ул. Академика Заболотного, 12;

парк «Энтузиастов»;

ул. Семена Палия, 70 возле магазина «Ева»;

ул. Семена Палия, 83.

Позже к данному списку добавилось еще несколько локаций. Дополнительные цистерны с водой размещены по таким адресам:

ул. 28-й бригады, 31;

ул. 28-й бригады, 3;

ул. Владислава Бувалкина, 36 – возле «Здобушки»;

ул. Князя Владимира Великого, 70 – возле «Копейки»;

ул. Владислава Бувалкина, 71.

Напомним, в ночь на 19 декабря враг снова атаковал северную часть Одессы ударными дронами. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть Пересыпского района города осталась без света, воды и отопления.

