Ключевые моменты:
- После ночной атаки дронов часть Пересыпского района Одессы осталась без воды.
- Организован подвоз воды.
- Мэрия опубликовала адреса локаций, где можно набрать воду.
Где жители могут набрать воды, рассказали в одесской мэрии.
Локации для подвоза воды в Пересыпском районе:
- ул. Лузановская, 67 – возле офиса УК «Клевер»;
- ул. Жолио-Кюри, 26;
- ул. Князя Владимира Великого, 135;
- ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета «Таврия В»;
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 во дворе (заезд на площадку между домом № 1 и ТЦ «Сильпо»);
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- парк «Энтузиастов»;
- ул. Семена Палия, 70 возле магазина «Ева»;
- ул. Семена Палия, 83.
Позже к данному списку добавилось еще несколько локаций. Дополнительные цистерны с водой размещены по таким адресам:
- ул. 28-й бригады, 31;
- ул. 28-й бригады, 3;
- ул. Владислава Бувалкина, 36 – возле «Здобушки»;
- ул. Князя Владимира Великого, 70 – возле «Копейки»;
- ул. Владислава Бувалкина, 71.
Напомним, в ночь на 19 декабря враг снова атаковал северную часть Одессы ударными дронами. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть Пересыпского района города осталась без света, воды и отопления.
