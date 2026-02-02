Ключевые моменты:

Встреча городских властей с представителями ООН в Одессе.

Делегация ООН посетила место последнего удара в центре города для оценки разрушений.

ООН планирует помочь 4,1 млн украинцев в 2026 году; конкретная поддержка в Одессе не уточнена.

Повлияет ли эта встреча на Одессу

Руководители Одесской ОВА встретились с представителями ООН по координации гуманитарных дел. В общем, во время встречи была обсуждена актуальная ситуация в Одессе и потребности города, вызванные энергетическим террором врага и ликвидацией последствий российских атак.

Также делегация УКГС ООН посетила одно из мест последнего удара в центральной части Одессы, чтобы своими глазами увидеть масштабы разрушений. Правда, какая именно поддержка от гуманитарной организации будет предоставлена ​​Одессе, пока не указано.

В то же время чиновники подчеркнули, что городские власти оперативно реагируют на вызовы, ликвидируют последствия атак и оказывают помощь жителям в восстановлении поврежденных зданий.

Добавим, что ООН и партнеры планируют оказать помощь 4,1 миллиона человек в Украине в 2026 году. Правда, по их оценкам, в гуманитарной поддержке нуждаются 10,8 млн украинцев. Помощь ООН включает продовольствие, медицинскую помощь, поддержку для обеспечения проживания и социально-правовой защиты, денежную помощь и другую поддержку для уязвимых категорий. Для оказания помощи гуманитарным партнерам нужно привлечь 2,3 миллиарда долларов.