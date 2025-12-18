Ключевые моменты:

В ночь на 19 декабря Одессу атаковали ударные дроны РФ; основные удары пришлись на поселок Котовского, вероятно, по энергообъектам.

Зафиксированы серия взрывов, масштабный пожар на месте одного из «прилетов», в домах жителей пропали свет, вода и отопление.

Поступила официальная информация о последствиях атаки.

Тревогу в Одессе и Одесском районе объявили в 20:24. Воздушные Силы объявили об угрозе применения ударных дронов. Сообщалось, что «шахеды» слышно в разных районах города.

Около 23:00 стало известно о движении группы ударных БпЛА с севера в сторону поселка Котовского и Фонтанки. Прозвучали взрывы.

«Два прилета, одно сбитие», – проинформировали мониторинговые каналы.

Сообщается, что на месте «прилета» разгорается сильный пожар. В домах местных жителей пропали свет, вода и отопление.

«Сильное зарево над Поскотом! Снова удар по энергетике. У людей минус свет», – констатировал один из местных Телеграм-каналов.

Отбой тревоги дали в 0:33.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударная волна также повредила жилье одесситов.

«Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением. На данный момент располагаем информацией об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ему предоставляется вся необходимая помощь», – добавил Лысак.

На месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для дальнейшей помощи жильцам.

Коммунальные «Пункты незламності» продолжают работать круглосуточно по всему городу.

Напомним, утром 18 декабря РФ атаковала Одесскую область дронами и КАБами. Как стало известно, в течение дня российские войска трижды атаковали мост в районе села Маяки на трассе Одесса – Рени, возле Днестровского лимана.

Один из ударов пришелся по гражданскому автомобилю: погибла женщина, трое детей получили ранения.