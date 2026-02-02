Ключевые моменты:

Российские атаки ночью на 2 февраля.

Шведская военная помощь: один из самых больших пакетов для усиления ПВО Украины.

Утраты врага (возведение Генштаба ВСУ).

Атаки врага по Украине

В ночь на 2 февраля Россия совершила массированную атаку беспилотниками на Черкасскую область, в результате которой четыре человека получили ранения

Пока известно о четырех пострадавших. На местах работают все службы. По состоянию на утро всем травмированным была оказана медицинская помощь.

Также враг обстрелял Запорожье ракетами, дронами и артиллерией: 10 раненых в Запорожье, Запорожском и Пологовском районах. Всего за сутки оккупанты нанесли 844 удара по 35 населенным пунктам Запорожской области. В результате зафиксировано 122 сообщения о повреждениях жилья и инфраструктуры.

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

Министерство обороны сообщило, что Швеция планирует предоставить один из самых объемных наборов военной помощи. Этот пакет усилит защиту воздушного пространства от российских дронов и ракет, включая баллистические.

Состав пакета помощи:

средства противовоздушной обороны (ПВО);

радары от компании Saab;

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

дроны, в частности для глубоких ударов (deep strike).

Дополнительно, Украина и Швеция углубляют сотрудничество в рамках инициативы PURL, чтобы обеспечить ВСУ необходимым вооружением. Стороны также ускоряют запуск совместного производства, поставки самолетов Gripen и ракет Meteor.

Новая помощь направлена ​​на нейтрализацию угроз баллистических ракет, которыми Россия атакует критическую инфраструктуру Украины.

Потери врага

Согласно утреннему сведению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские защитники уничтожили и ранили 1 241 530 российских окупантов от начала полномасштабной агрессии, из них 850 — за предыдущие сутки.

Общие потери врага по состоянию на 2 февраля:

танков – 11 627 (+2);

боевых бронированных машин – 23 981 (+1);

артиллерийских систем – 36 802 (+25);

РСЗО – 1 633 (+1);

средств ПВО – 1291 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083);

крылатых ракет – 4 205 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 76585 (+146);

специальной техники – 4057 (+2).

