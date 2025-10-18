Под Одессой трагически погиб 20-летний военный Максим Чумаченко

Ключевые моменты:
- 17 октября 2025 года под Одессой произошел несчастный случай, в результате которого погиб военный.
- Погибшим оказался младший сержант Максим Чумаченко, уроженец Белгород-Днестровского района.
- В ноябре ему мог бы исполниться 21 год.
- Прощание с Максимом Чумаченко пройдет 19 октября в селе Выпасное.
Скорбное известие сообщили сегодня на странице Белгород-Днестровской райгосадминистрации в «Фейсбуке».
«Верный Военной присяге, Максим мужественно исполнял свой военный долг, защищая Украину, ее свободу и независимость.
Белгород-Днестровская районная военная администрация склоняет голову перед светлой памятью Героя, который отдал свою жизнь в служении Родине.
Вечная память и слава Защитнику Украины»,
– отмечается в сообщении.
Прощание с погибшим воином состоится завтра, 19 октября 2025 года, в селе Выпасное.
Как сообщала «Одесская жизнь», утром 17 октября недалеко от села Сухой Лиман Одесского района произошло трагическое ДТП: грузовик сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй – в карете скорой помощи.
Ранее на передовой погиб военнослужащий из Раздельной Валерий Василик.
Фото с сайта yug.today