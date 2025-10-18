Под Одессой трагически погиб 20-летний военный Максим Чумаченко

Ключевые моменты:

  • 17 октября 2025 года под Одессой произошел несчастный случай, в результате которого погиб военный.
  • Погибшим оказался младший сержант Максим Чумаченко, уроженец Белгород-Днестровского района.
  • В ноябре ему мог бы исполниться 21 год.
  • Прощание с Максимом Чумаченко пройдет 19 октября в селе Выпасное.

Скорбное известие сообщили сегодня на странице Белгород-Днестровской райгосадминистрации в «Фейсбуке».

«Верный Военной присяге, Максим мужественно исполнял свой военный долг, защищая Украину, ее свободу и независимость.
Белгород-Днестровская районная военная администрация склоняет голову перед светлой памятью Героя, который отдал свою жизнь в служении Родине.
Вечная память и слава Защитнику Украины»,

– отмечается в сообщении.

Прощание с погибшим воином состоится завтра, 19 октября 2025 года, в селе Выпасное.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 17 октября недалеко от села Сухой Лиман Одесского района произошло трагическое ДТП: грузовик сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй – в карете скорой помощи.

Ранее на передовой погиб военнослужащий из Раздельной Валерий Василик.

Фото с сайта yug.today

