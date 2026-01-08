Ключевые моменты:

Район Штеглиц-Целендорф в Берлине без электричества и тепла 4 суток из-за поджога кабелей.

Украинцы с Одессы открыли «пункт незламності» в центре AdlerA e.V.

Масштаб аварии: 45 тыс. домохозяйств без света, закрытые школы.

Как украинцы поддержали Берлин во время блэкаута

Район Штеглиц-Целендорф в Берлине страдает от отсутствия электричества и тепла уже четвертые сутки из-за поджога кабелей радикальными левыми активистами. Однако для украинцев, получивших убежище в Германии, отключение света не является чем-то новым.

Беженцы из Украины поддержали берлинцев во время серьезного энергетического кризиса. Оксана Орел, одесситка, привлекла навыки выживания со времен российских ударов по украинской энергосети. Совместно с волонтерами создали аналогичный украинским «пунктам незламності».

Украинско-германский центр AdlerA e.V., подключенный к отдельной линии питания,

превратился в ключевой хаб. Здесь берлинские семьи заряжают устройства, греются, пользуются горячей водой и кухней.

Одесситка и основательница центра отмечает, что это благодарность немцам за поддержку во время войны в Украине.

В общем, берлинцы в шоке от блэкаута, а украинцы психологически готовы к таким испытаниям.

«Немцы говорят, что ремонт обычно длится 4–5 недель. А украинцы в соцсетях пишут: наши энергетики чинят сети под огнем и свет с теплом возвращается. Шутят, что стоит привезти сюда наших специалистов на обучение», – делится Оксана Орел.

Следует отметить, что авария оставила без света около 45 тыс. домохозяйств. В результате школы закрыты, власти обустраивают временные пункты для пенсионеров в концертных залах. К слову, ремонтные работы планируют завершить 8 января, а украинская диаспора в это время оказывает соседям не только практическую помощь, но и моральную поддержку.

А тем временем в Одессе часть подстанций разрушена, другая работает на грани возможностей, а любая перегрузка приводит к новым авариям. Пока фактически речь идет не о скором восстановлении, а о постепенном возвращении электроэнергии — отдельными районами и без гарантии стабильных графиков. По самым осторожным оценкам такая ситуация может длиться месяцами.

Читайте также: Одесситы, как вы без света, тепла и воды? – Опрос (видео).