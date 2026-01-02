Ключевые моменты:

Российская атака 31 декабря: уничтожены 2 объекта ДТЭК в Приморском и Хаджибейском районах Одессы.

Пожар потушили спасатели, ремонтники работали всю новогоднюю ночь.

За 3 суток частично возвращен свет, создаются временные схемы.

В Одессе без графиков стабилизации, но возможны аварийные отключения при пиковых нагрузках.

Энергетики работали даже в новогоднюю ночь

31 декабря, перед Новым годом, оккупанты уничтожили два ключевых объекта ДТЭК Одессы, которые снабжают электроэнергией часть жителей Приморского и Хаджибейского районов.

Стоит отметить, что разрушение повлекло за собой масштабные последствия для энергосистемы. В канун Нового года спасатели потушили пожары на поврежденных подстанциях, далее к работе приступили ремонтные бригады.

В общем, в новогоднюю ночь энергетики не прекращали работать: расчистили завалы, проверили состояние подлежащего восстановлению оборудования, заказывали дефицитные запчасти. Также согласовано получение гуманитарной помощи от коллег-энергетиков и Министерства энергетики.

За трое суток удалось частично восстановить электроснабжение для части потребителей. Однако одновременно подключить все дома технически невозможно.

Напомним, что графики стабилизационных отключений на территории Одесской области не действуют. Однако в Одесском районе, в частности, в Одессе, возможны локальные сетевые ограничения. Соответственно это аварийные отключения из-за резкого роста нагрузки во избежание перегрузки поврежденного вследствие вражеских обстрелов оборудования.

