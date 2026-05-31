Ключевые моменты:

Грузопоток через дунайские порты снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

В Минразвития предлагают новые меры поддержки портов Измаила и Рени.

Планируют привлекать инвестиции, создавать индустриальные парки и модернизировать инфраструктуру.

Порты Измаила и Рени теряют грузопоток

Дунай остается стратегически важным транспортным маршрутом для Украины и частью международного водного пути Е-80, который соединяет страну с европейскими логистическими коридорами. О текущей ситуации в Украинском Придунавье и перспективах развития региона рассказал во время Ukrainian Danube Conference в Одессе заместитель министра развития громад и территорий Украины Андрей Кашуба.

Особую роль дунайские порты сыграли после начала полномасштабной войны. В 2022 году, когда большинство морских портов были заблокированы, именно порты на Дунае взяли на себя значительную часть экспортных, импортных и гуманитарных перевозок.

Благодаря принятым решениям объем перевалки грузов в регионе вырос в шесть раз по сравнению с довоенным периодом, а пропускная способность дунайских портов достигла 35 миллионов тонн в год.

Однако после возобновления работы портов Большой Одессы ситуация изменилась. По данным Минразвития, если в 2024 году через дунайские порты прошло 17,4 миллиона тонн грузов, то в 2025 году этот показатель сократился до 8,9 миллиона тонн. На 2026 год прогнозируется дальнейшее снижение — примерно до 5 миллионов тонн.

По словам Андрея Кашубы, без дополнительных механизмов поддержки порты региона не смогут полноценно конкурировать за грузопотоки. Это может привести к простою предприятий, оттоку специалистов и ослаблению экономики Придунавья.

В Минразвития предлагают способы поддержки портов Дуная

Среди инициатив — создание единой системы управления дунайскими портами, возможность направлять часть прибыли государственных предприятий на модернизацию инфраструктуры, а также введение тарифных стимулов и льгот для железнодорожных перевозок в направлении портов Рени и Измаила.

Отдельное внимание власти хотят уделить развитию индустриальных парков. По мнению министерства, это поможет привлечь новые инвестиции, создать рабочие места и увеличить объемы грузов, которые будут обрабатываться в регионе.

Еще одним важным направлением называют включение всего украинского участка Дуная в европейскую транспортную сеть TEN-T. В Минразвития считают, что это позволит привлечь финансирование Европейского Союза для модернизации инфраструктуры и развития водных перевозок.

Кроме того, продолжается работа над усилением безопасности региона. В частности, речь идет о развитии систем противовоздушной обороны, повышении энергетической устойчивости портов и реализации международных проектов поддержки.

Так, в рамках проекта RELINC для дунайских портов планируют приобрести специализированный портовый флот, защитные сооружения и оборудование на сумму 35 миллионов долларов при поддержке международных финансовых институтов.

