Ключевые моменты:

Правительство приняло управленческие и кадровые решения после ударов РФ по портам Одесщины.

Пулеба: государство усиливает защиту с помощью ПВО, РЭБ, мобильных групп и физических барьеров.

Порты работают стабильно, обеспечивая экономику, экспорт и глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба прокомментировал последствия атак на порты и действия власти

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, государство прилагает максимальные усилия, чтобы улучшить защиту. Он добавил, что привлечены ПВО, РЭБ, мобильные огневые группы и физические барьеры. Только полный набор этих средств в ключевых направлениях даст результат.

Также Кулеба отметил, что помимо военных мер приняты кадровые и управленческие решения. Ведь 20 декабря Владимир Зеленский после ударов по Одесщине заявил о поиске замены руководителю Воздушного командования «Південьг» Дмитрию Карпенко. Это командование отвечает за защиту Николаевской, Одесской, Херсонской и частей Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Что касается работы портов, то они работают размеренно. Кроме того, это ключ к экономической активности страны, экспорту-импорту и глобальной продовольственной безопасности, ведь украинское зерно играет решающую роль в гуманитарной ситуации.

Напомним, что 25 декабря российские силы снова нанесли удары по портовой инфраструктуре региона, в частности в Черноморске и на одном из терминалов. По данным Администрации морских портов Украины, поврежден контрольно-пропускной пункт, административное здание и транспортные средства.

